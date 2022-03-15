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BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak
BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, 23 Haziran 2022'den itibaren Dubai'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günlük uçuşların... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T23:42+0300
2022-03-15T23:42+0300
dünya
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Emirates Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu rotadaki uçuşlarda Boeing 777-300ER tipi uçakların kullanılacağı belirtildi.Emirates Ticari İşler Başkanı Adnan Kazım da şirketin İsrail'e uçuşlarını başlatmasının, Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde hafifletilmesi ve birçok ülkenin kapılarını turistlere açmasının ışığında gerçekleşeceğini ifade etti.Kazım, Emirates Hava Yollarının işletmeler ve turizm için yeni fırsatlar sunmaya ve BAE ile İsrail arasındaki ikili bağları güçlendirmeye bağlı kalacağını ve bunun da Tel Aviv'in başlıca küresel destinasyonlara bağlantı düzeylerini iyileştirmede olumlu bir etkisi olacağını kaydetti.Açıklamaya göre, Dubai ile Tel Aviv arasında yapılacak her uçuşta 20 ton kargo taşınabilecek, böylece İsrailli işletmelerin ve girişimlerin ilaç, yüksek teknoloji ürünü cihazların yanı sıra sebze ve meyve gibi diğer bozulabilir ürünlerini ihraç etmesine olanak sağlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220123/israil-ve-bae-yuksek-teknoloji-alaninda-ortak-yatirim-fonu-kurdu-1053043074.html
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bae, tel aviv, israil

BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak

23:42 15.03.2022
© REUTERS / Christopher Pikeİsrail, BAE, normalleşme
İsrail, BAE, normalleşme - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Christopher Pike
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, 23 Haziran 2022'den itibaren Dubai'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günlük uçuşların başlayacağını duyurdu.
Emirates Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu rotadaki uçuşlarda Boeing 777-300ER tipi uçakların kullanılacağı belirtildi.
Emirates Ticari İşler Başkanı Adnan Kazım da şirketin İsrail'e uçuşlarını başlatmasının, Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde hafifletilmesi ve birçok ülkenin kapılarını turistlere açmasının ışığında gerçekleşeceğini ifade etti.
Kazım, Emirates Hava Yollarının işletmeler ve turizm için yeni fırsatlar sunmaya ve BAE ile İsrail arasındaki ikili bağları güçlendirmeye bağlı kalacağını ve bunun da Tel Aviv'in başlıca küresel destinasyonlara bağlantı düzeylerini iyileştirmede olumlu bir etkisi olacağını kaydetti.
Açıklamaya göre, Dubai ile Tel Aviv arasında yapılacak her uçuşta 20 ton kargo taşınabilecek, böylece İsrailli işletmelerin ve girişimlerin ilaç, yüksek teknoloji ürünü cihazların yanı sıra sebze ve meyve gibi diğer bozulabilir ürünlerini ihraç etmesine olanak sağlanacak.
İsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
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