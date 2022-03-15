Bahçeli: Kalpleri vatan sevgisi ile çarpan hekimlerin hiçbir yere gitmeyi düşündükleri yoktur

Kovid-19 yeni varyantları ile hayatı yıkıma uğrattı. Mücadelede doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız hayatlarını riske attı. Hepsine müteşekkiriz. Gece gündüz demediler fedakarlık anıtı haline geldiler. Sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin bilincindeyiz. Nitekim Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjde çok sevindirici. Kovid-19 yeni varyantları ile hayatı yıkıma uğrattı. Mücadelede doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız hayatlarını riske attı. Hepsine müteşekkiriz. Gece gündüz demediler fedakarlık anıtı haline geldiler. Sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin bilincindeyiz. Nitekim Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjde çok sevindirici.

MHP ve Cumhur İttifakı, hekimlerimizin her zaman destekçisidir, dert ortağıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, hekimlerimizin her zaman destekçisidir, dert ortağıdır.

Vatandaşları korkuya sevk eden, endişeleri körükleyen, sağlıktaki göz kamaştırıcı politikaları tartışmaya açan küçük azınlığın kara propagandalarını unutmuş değiliz. Türk Tabipler Birliği'nin, kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı nifak yuvası olarak her yalana, iftiraya sarıldığı aleni bir gerçektir. Mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen, yüz karalarıdır. Şimdi de diyorlar ki 'hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış', bilmiyorlar ki kalpleri vatan sevgisi ile çarpan hekimlerin hiçbir yere gitmeyi düşündükleri yoktur. TTB'ye bakarsak Türkiye sağlıkta iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında yine giden olursa keyifleri bilir. Vatandaşları korkuya sevk eden, endişeleri körükleyen, sağlıktaki göz kamaştırıcı politikaları tartışmaya açan küçük azınlığın kara propagandalarını unutmuş değiliz.. Mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen, yüz karalarıdır. Şimdi de diyorlar ki 'hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış', bilmiyorlar ki kalpleri vatan sevgisi ile çarpan hekimlerin hiçbir yere gitmeyi düşündükleri yoktur. TTB'ye bakarsak Türkiye sağlıkta iflas bayrağını çekmiştir. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında yine giden olursa keyifleri bilir.

Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretinde Çanakkale önlerine gelen zalimlerin izinden gittiğini tescillemiş ve tarihimize kirli diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür. Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretinde Çanakkale önlerine gelen zalimlerin izinden gittiğini tescillemiş ve tarihimize kirli diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür.

Kılıçdaroğlu mertse, ağzındaki baklayı çıkarsın da duyalım. Türk milleti neden özür dileyecek? Açıkla da öğrenelim. Kılıçdaroğlu çarpık sözlerinden pişman olduğunu belirtmelidir. Yozgat'ta başka Diyarbakır'da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz

Türkiye'yi Rusya'ya karşı yaptırıma zorlayan çevreler samimi ve dürüst değildir.

Bizden talep edilen ne varsa orantısızdır. Bizden talep edilen ne varsa orantısızdır.

Taşeron siyasetçilerin Türkiye sevgileri yalnızca laftadır. Dış politikada duygusallık, sabit fikirlilik, dolduruşa gelmek, çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikası makuldür, dengelidir. Bu ülke ne çekmişse, Amerikalılardan daha çok Amerikancı olanlardan, NATO'dan daha çok NATO'cu davrananlardan çekmiştir. Taşeron siyasetçilerin Türkiye sevgileri yalnızca laftadır. Dış politikada duygusallık, sabit fikirlilik, dolduruşa gelmek, çok tehlikeli kırılmalara yol açacaktır. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna politikası makuldür, dengelidir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünyayı tıkamış, insanlığın önüne takoz koymuştur.

Türkiye bölgede ve küresel platformda öne çıkmaktadır. Hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşan Türkiye herkesin dikkatini çekmektedir. Kutup yıldızı gibi parlamaktadır. Antalya'da yapılan buluşma, ilk kez Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirdi. Antalya'da kurulan masa umudun masasıdır. Bu masa yuvarlak değildir, zillet değil iki ülkenin barışı ele alınmıştır. Türkiye bölgede ve küresel platformda öne çıkmaktadır. Hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşan Türkiye herkesin dikkatini çekmektedir. Kutup yıldızı gibi parlamaktadır. Antalya'da yapılan buluşma, ilk kez Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirdi. Antalya'da kurulan masa umudun masasıdır. Bu masa yuvarlak değildir, zillet değil iki ülkenin barışı ele alınmıştır.

Bazı köşe yazarlarının Antalya'dan bir şey çıkmadı, sonuç alınmadı değerlendirmeleri, hazım sorununu göstermektedir. Bunlara sesleniyorum, bir kez olsun ülkenizle gurur duyun. Korkmayın yalnızca ahlak sahibi olursunuz. Bazı köşe yazarlarının Antalya'dan bir şey çıkmadı, sonuç alınmadı değerlendirmeleri, hazım sorununu göstermektedir. Bunlara sesleniyorum, bir kez olsun ülkenizle gurur duyun. Korkmayın yalnızca ahlak sahibi olursunuz.