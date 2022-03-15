https://tr.sputniknews.com/20220315/barcelonadan-galatasaray-macina-ozel-paylasim-dunyanin-en-guzel-sehirlerinden-birine-geliyoruz-1054741099.html

Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'

Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona'nın hesabından 'İstanbul' paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T17:17+0300

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek.Katalan kulübünün Türkçe hesabından kritik maç öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" notu düşülürken "Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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