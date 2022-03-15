https://tr.sputniknews.com/20220315/barcelonadan-galatasaray-macina-ozel-paylasim-dunyanin-en-guzel-sehirlerinden-birine-geliyoruz-1054741099.html
Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'
Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona'nın hesabından 'İstanbul' paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:17+0300
2022-03-15T17:17+0300
2022-03-15T17:18+0300
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek.Katalan kulübünün Türkçe hesabından kritik maç öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" notu düşülürken "Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.
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barcelona kulübü, barcelona, barcelona futbol takımı, galatasaray, twitter , paylaşım, video, istanbul
Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'
17:17 15.03.2022 (güncellendi: 17:18 15.03.2022) Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona'nın hesabından 'İstanbul' paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek.
Katalan kulübünün Türkçe hesabından kritik maç öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" notu düşülürken "Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.