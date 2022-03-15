Türkiye
SON DAKİKA| Stoltenberg: NATO komutanları, Ukrayna'da kazaları önlemek için Rus komutanlarla irtibat halinde
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220315/barcelonadan-galatasaray-macina-ozel-paylasim-dunyanin-en-guzel-sehirlerinden-birine-geliyoruz-1054741099.html
Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'
Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona'nın hesabından 'İstanbul' paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:17+0300
2022-03-15T17:18+0300
spor
barcelona kulübü
barcelona
barcelona futbol takımı
galatasaray
twitter
paylaşım
video
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053618121_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c8833910475411e91ba0c3b81d34f205.jpg
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek.Katalan kulübünün Türkçe hesabından kritik maç öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" notu düşülürken "Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053618121_80:0:888:606_1920x0_80_0_0_8227dfeecd1df1b40b988c9747584432.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
barcelona kulübü, barcelona, barcelona futbol takımı, galatasaray, twitter , paylaşım, video, istanbul

Barcelona'dan Galatasaray maçına özel paylaşım: 'Dünyanın en güzel şehirlerinden birine geliyoruz'

17:17 15.03.2022 (güncellendi: 17:18 15.03.2022)
© REUTERSBarcelona
Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona'nın hesabından 'İstanbul' paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek.
Katalan kulübünün Türkçe hesabından kritik maç öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" notu düşülürken "Sizi çok özledik Türkiye" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала