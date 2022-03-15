https://tr.sputniknews.com/20220315/bashekimden-grevdeki-doktorlara-sunu-hemen-paketleyin-1054730728.html

Başhekimden grevdeki doktorlara: 'Şunu hemen paketleyin'

Başhekimden grevdeki doktorlara: 'Şunu hemen paketleyin'

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, hastanede iş bırakan doktorların odasını bastı. Olayın görüntüleri sosyal medyaya... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:33+0300

2022-03-15T12:33+0300

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doktor

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başhekim

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Sağlıkta şiddet yasasının getirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı aldı.Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ise Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi. Doktorlar ise başhekime, "Burası bizim dinlenme yerimiz. Buraya girerek bize bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok. Burası sizin tapulu malınız değil. Bizim dinlenme odamıza girdiyseniz kapıyı kapatamazsınız, açık tutacaksınız” dedi.Bunun üzerine Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor” dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin” yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise “Ben acil olup olmadığına karar verebilirim” dedi.Başhekimle beraber odaya gelen hemşire de "Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi” deyince, grevdeki doktor, "Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkmıyorum” ifadelerini kullandı.Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı.

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