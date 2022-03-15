https://tr.sputniknews.com/20220315/belcika-dogal-gazda-kdvyi-dusuruyor-1054735924.html

Belçika, doğalgazda KDV'yi düşürüyor

Belçika, doğalgazda KDV'yi düşürüyor

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı doğalgaz, benzin ve motorindeki vergileri düşürmeye karar verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T15:03+0300

2022-03-15T15:03+0300

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ekonomi

belçika

doğalgaz

enflasyon

kdv

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, federal hükümeti oluşturan siyasi partilerin hızla artan enerji fiyatlarına karşı uygulanacak yeni tedbirler konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Buna göre, doğalgazdaki KDV oranı nisan ayından eylül sonuna kadar yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilecek. Elektrik faturalarındaki KDV oranının mart-temmuz dönemi için yüzde 21'den yüzde 6'ya düşürülmesi kararı da eylül sonuna kadar geçerli olacak. Evini fuel oil ile ısıtanlara 200 euro'luk çek gönderilecek. Öte yandan, benzin ve mazota uygulanan vergiler de azaltılacak. Söz konusu yakıtların litre fiyatı 17.5 sent düşürülecek. Enerji fiyatlarının durumu haziran ayında tekrar gözden geçirilecek. Gerekli olması halinde ilave tedbirler alınacak. Ülkedeki yoksul ve düşük gelirli ailelere sağlanan uygun enerji tarifelerinin süresi eylül sonuna kadar uzatılacak Ülkedeki tren biletleri fiyatları da dondurulacak, haziranda yapılması planlanan fiyat artışı gerçekleştirilmeyecek. Söz konusu tedbirlerle bir ailenin ortalama yıllık enerji faturasının 300 euro düşürülmesi hedefleniyor.

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belçika, doğalgaz, enflasyon, kdv