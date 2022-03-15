https://tr.sputniknews.com/20220315/benzin-ve-motorine-indirim-1054725436.html

Benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorine indirim

16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T09:54+0300

2022-03-15T09:54+0300

2022-03-15T09:54+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

indirim

akaryakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.Kesin rakamlar net olmamakla birlikte, indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220311/prof-durmus-motorinde-yuzde-24-benzinde-29-vergi-3-ayligina-sifirlansa-maliyeti-70-milyar-lira-1054654341.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, motorin, zam, indirim, akaryakıt