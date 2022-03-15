https://tr.sputniknews.com/20220315/benzin-ve-motorine-indirim-1054725436.html
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T09:54+0300
2022-03-15T09:54+0300
2022-03-15T09:54+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
indirim
akaryakıt
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Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.Kesin rakamlar net olmamakla birlikte, indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/prof-durmus-motorinde-yuzde-24-benzinde-29-vergi-3-ayligina-sifirlansa-maliyeti-70-milyar-lira-1054654341.html
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benzin, motorin, zam, indirim, akaryakıt
Benzin ve motorine indirim
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16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte, indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.