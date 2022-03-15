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https://tr.sputniknews.com/20220315/blinken-pasinyan-ile-ermenistan-azerbaycan-arasinda-artan-gerilimi-konustu-1054722142.html
Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu
Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son zamanlarda artan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T05:56+0300
2022-03-15T05:58+0300
dünya
antony blinken
nikol paşinyan
ermenistan
azerbaycan
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan, ABD-Ermenistan ikili ortaklığının ve ABD'nin Güney Kafkasya için barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünün devam eden önemini vurguladı" ifadesini kullandı.Price, başta Karabağ sorunu olmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin de ele alındığını kaydederken, "Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimlerin arttığına ilişkin son raporlara dikkat çeken Bakan, taraflara, tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu" bilgisini paylaştı.
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antony blinken, nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan

Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu

05:56 15.03.2022 (güncellendi: 05:58 15.03.2022)
© REUTERS / Susan WalshABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son zamanlarda artan gerilimin yanı sıra bölgesel konuları konuştuğu bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan, ABD-Ermenistan ikili ortaklığının ve ABD'nin Güney Kafkasya için barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünün devam eden önemini vurguladı" ifadesini kullandı.
Price, başta Karabağ sorunu olmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin de ele alındığını kaydederken, "Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimlerin arttığına ilişkin son raporlara dikkat çeken Bakan, taraflara, tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu" bilgisini paylaştı.
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