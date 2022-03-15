https://tr.sputniknews.com/20220315/cavusoglu-ukraynadaki-turklerin-tahliyesi-icin-her-iki-tarafla-da-gorusmelerimiz-suruyor-1054731396.html

Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor

Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin "Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:53+0300

2022-03-15T12:53+0300

2022-03-15T13:02+0300

mevlüt çavuşoğlu

politika

mariupol

rusya

ukrayna

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahilleri Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile görüştü. İki Bakan kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Burada 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Burası ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.

mariupol

rusya

ukrayna

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mevlüt çavuşoğlu, mariupol, rusya, ukrayna