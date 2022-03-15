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Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor
Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin "Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu
politika
mariupol
rusya
ukrayna
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahilleri Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile görüştü. İki Bakan kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Burada 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Burası ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.
mariupol
rusya
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mevlüt çavuşoğlu, mariupol, rusya, ukrayna

Çavuşoğlu: Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor

12:53 15.03.2022 (güncellendi: 13:02 15.03.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin "Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahilleri Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile görüştü. İki Bakan kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Burada 100-110 civarında Tür vatandaşı var. Burası ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Her iki tarafla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok" ifadelerini kullandı.
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