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https://tr.sputniknews.com/20220315/cemevi-elektrik-faturasi-davasinda-karar-borcu-bulunmuyor-1054738722.html
Cemevi elektrik faturası davasında karar: Borcu bulunmuyor
Cemevi elektrik faturası davasında karar: Borcu bulunmuyor
İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kadıköy'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili davada, kararını açıkladı.Mahkeme... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T16:16+0300
2022-03-15T16:16+0300
türkiye
cemevi
dava
pir sultan abdal kültür derneği
pir sultan abdal
karar
elektrik
elektrik hattı
fatura
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2015 yılında Kadıköy'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'nin elektrik faturası 'ticarethane' statüsünde kesildi. Cemevi borcunu ödeyemeyince İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından elektriği kesildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği avukatları Nazım Karslı ve Hasan Cem Yılmaz, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye dava açtı. Dava dilekçesinde cemevlerinin alevi inancının yol ve erkanına göre hizmet vermek üzere olduğu belirtildi. Alevi yurttaşların cemevlerinde ibadetlerini yapmakta olduğu vurgulanan dava dilekçesinde, Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kadıköy Şubesi'nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin faturasını 'ticarethane hükümlerine' göre düzenlediğini ve elektrik borcunu ödeyemeyen cemevinin elektriğini kestiği kaydedildi. Cemevinin morgunda bulunan cenazelerin bu nedenle kokma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan dilekçede, söz konusu davalı şirketin ilamsız bir şekilde icra takibi başlattığı da belirtildi.'Sanayi kuruluşuymuş gibi elektrik tarifesi uygulandı'Davalı şirketin davacı cemevini bir sanayi kuruluşuymuş gibi elektrik tarifesi uyguladığı kaydedilen dilekçede, cemevlerinin ibadethane olduğu aydınlatma ve elektrik kullanım giderlerinin alınmaması gerektiği kaydedildi. Dilekçede "Müvekkil derneğin işbu nedenle davalı şirkete karşı borcu yoktur" ifadesi kullanıldı.Borcu olmadığının tespitine yer verilmesi istendiDava dilekçesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevinin davalı şirkete borcu olmadığının tespitine yer verilmesi ve icra takibinin usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi talep edildi. Ayrıca dilekçede menfi tespit davası açtırarak söz konusu derneği zarara uğratan davalı şirketin icra inkar tazminatı ödemesi istendi.Mahkeme cemevinin borcu olmadığına karar verdiAnadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacı avukatı Nazım Karslı katılırken davalı şirketin avukatı katılmadı. Avukat Karslı, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek davanın kabul edilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi'nin İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye borçlu olmadığına karar verdi.Mahkeme, davacının tazminat talebini ise yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/cemevine-30-bin-tllik-elektrik-faturasi-ticarethane-olarak-goren-zihniyeti-kiniyoruz--1053414053.html
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cemevi, dava, pir sultan abdal kültür derneği, pir sultan abdal, karar, elektrik, elektrik hattı, fatura

Cemevi elektrik faturası davasında karar: Borcu bulunmuyor

16:16 15.03.2022
Cemevi
Cemevi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kadıköy'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili davada, kararını açıkladı.Mahkeme, 'ticarethane hükümlerine' göre fatura gönderilen cemevinin borcu olmadığına karar verdi.
2015 yılında Kadıköy'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'nin elektrik faturası 'ticarethane' statüsünde kesildi. Cemevi borcunu ödeyemeyince İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından elektriği kesildi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği avukatları Nazım Karslı ve Hasan Cem Yılmaz, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye dava açtı. Dava dilekçesinde cemevlerinin alevi inancının yol ve erkanına göre hizmet vermek üzere olduğu belirtildi.
Alevi yurttaşların cemevlerinde ibadetlerini yapmakta olduğu vurgulanan dava dilekçesinde, Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kadıköy Şubesi'nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin faturasını 'ticarethane hükümlerine' göre düzenlediğini ve elektrik borcunu ödeyemeyen cemevinin elektriğini kestiği kaydedildi.
Cemevinin morgunda bulunan cenazelerin bu nedenle kokma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan dilekçede, söz konusu davalı şirketin ilamsız bir şekilde icra takibi başlattığı da belirtildi.

'Sanayi kuruluşuymuş gibi elektrik tarifesi uygulandı'

Davalı şirketin davacı cemevini bir sanayi kuruluşuymuş gibi elektrik tarifesi uyguladığı kaydedilen dilekçede, cemevlerinin ibadethane olduğu aydınlatma ve elektrik kullanım giderlerinin alınmaması gerektiği kaydedildi. Dilekçede "Müvekkil derneğin işbu nedenle davalı şirkete karşı borcu yoktur" ifadesi kullanıldı.

Borcu olmadığının tespitine yer verilmesi istendi

Dava dilekçesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevinin davalı şirkete borcu olmadığının tespitine yer verilmesi ve icra takibinin usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesi talep edildi. Ayrıca dilekçede menfi tespit davası açtırarak söz konusu derneği zarara uğratan davalı şirketin icra inkar tazminatı ödemesi istendi.

Mahkeme cemevinin borcu olmadığına karar verdi

Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacı avukatı Nazım Karslı katılırken davalı şirketin avukatı katılmadı. Avukat Karslı, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek davanın kabul edilmesini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi'nin İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye borçlu olmadığına karar verdi.
Mahkeme, davacının tazminat talebini ise yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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