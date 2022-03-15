https://tr.sputniknews.com/20220315/cin-ukrayna-krizinde-taraf-degiliz-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-etkilenmek-istemiyoruz-1054733254.html
Çin: Ukrayna krizinde taraf değiliz, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz
Çin: Ukrayna krizinde taraf değiliz, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Ukrayna krizini tarafları arasında olmadığını ve Batılı ülkelerin, Rusya'yı hedef alan yaptırımlarından etkilenmek... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T13:50+0300
2022-03-15T13:50+0300
2022-03-15T13:50+0300
ukrayna krizi
çin
vang yi
jose manuel albares
yaptırım
ispanya
ukrayna
rusya
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Vang, görüşmede, "Çin krize taraf değil, yaptırımlardan daha az etkilenmek istiyor" ifadelerini kullandı.Pekin'in ilkesel olarak tek taraflı yaptırımları reddettiğine vurgu yapan Vang, ülkesinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatını değerlendiren Çinli diplomat, durumun Avrupa'daki güvenlik çelişkilerinin yıllar içinde birikmesinin ve yoğunlaşmasının bir neticesi olduğuna işaret etti.İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çinli meslektaşım Vang Yi ile Ukrayna'daki savaşın sonuçları ve bunu sona erdirmenin yolları hakkında konuştum" dedi.Daha önce ABD yönetimi,Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduğunu gördüklerini, ancak 'yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceği' tehdidinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220315/donbass-operasyonunda-20-gun-rusya-ukrayna-1054722269.html
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çin, vang yi, jose manuel albares, yaptırım, ispanya, ukrayna, rusya
Çin: Ukrayna krizinde taraf değiliz, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemiyoruz
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Ukrayna krizini tarafları arasında olmadığını ve Batılı ülkelerin, Rusya'yı hedef alan yaptırımlarından etkilenmek istemediğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Vang, görüşmede, "Çin krize taraf değil, yaptırımlardan daha az etkilenmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Pekin'in ilkesel olarak tek taraflı yaptırımları reddettiğine vurgu yapan Vang, ülkesinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatını değerlendiren Çinli diplomat, durumun Avrupa'daki güvenlik çelişkilerinin yıllar içinde birikmesinin ve yoğunlaşmasının bir neticesi olduğuna işaret etti.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çinli meslektaşım Vang Yi ile Ukrayna'daki savaşın sonuçları ve bunu sona erdirmenin yolları hakkında konuştum" dedi.
Daha önce ABD yönetimi,Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduğunu gördüklerini, ancak 'yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceği' tehdidinde bulunmuştu.