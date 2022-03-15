https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhuraskanligi-sozcusu-kalin-fransa-cumhurbaskani-ozel-temsilcisi-kepel-ile-gorustu-1054741613.html

Cumhuraşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile görüştü

Cumhuraşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü. Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T17:43+0300

2022-03-15T17:43+0300

2022-03-15T17:44+0300

politika

türkiye

fransa

emmanuel macron

recep tayyip erdoğan

ibrahim kalın

görüşme

gilles kepel

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Rusya'nın Donbass operasyonu ve ikili ilişkiler ele alındı.Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumun mevcut durumu ile yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede; İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi. Ukrayna'daki krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği de belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte oynadığı ara bulucu rolün önemine vurgu yapılan görüşmede, barışa yönelik çabaları için Türkiye’ye teşekkür edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220303/fransa-cumhurbaskani-macron-cumhurbaskani-secimi-icin-adayligini-resmen-acikladi-1054416071.html

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türkiye, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, görüşme, gilles kepel