Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Mariupol'deki sivillere insani yardım olarak 450 tondan fazla gıda ve ilaç tedarik edildi
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhuraskanligi-sozcusu-kalin-fransa-cumhurbaskani-ozel-temsilcisi-kepel-ile-gorustu-1054741613.html
Cumhuraşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile görüştü
Cumhuraşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü. Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:43+0300
2022-03-15T17:44+0300
politika
türkiye
fransa
emmanuel macron
recep tayyip erdoğan
ibrahim kalın
görüşme
gilles kepel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054741588_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_ce50ec19cb4da1df56cb8edc1e0ce1e9.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Rusya'nın Donbass operasyonu ve ikili ilişkiler ele alındı.Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumun mevcut durumu ile yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede; İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi. Ukrayna'daki krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği de belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte oynadığı ara bulucu rolün önemine vurgu yapılan görüşmede, barışa yönelik çabaları için Türkiye’ye teşekkür edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/fransa-cumhurbaskani-macron-cumhurbaskani-secimi-icin-adayligini-resmen-acikladi-1054416071.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054741588_61:0:608:410_1920x0_80_0_0_a9a34995186eda843955600ad8e1fa90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, görüşme, gilles kepel

Cumhuraşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile görüştü

17:43 15.03.2022 (güncellendi: 17:44 15.03.2022)
© DHAİbrahim Kalın - Gilles Kepel
İbrahim Kalın - Gilles Kepel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü. Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlar görüşmede ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Rusya'nın Donbass operasyonu ve ikili ilişkiler ele alındı.
Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumun mevcut durumu ile yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede; İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi. Ukrayna'daki krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği de belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte oynadığı ara bulucu rolün önemine vurgu yapılan görüşmede, barışa yönelik çabaları için Türkiye’ye teşekkür edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı
3 Mart, 23:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала