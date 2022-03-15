https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklamalarda-bulunuyor--1054745217.html

Erdoğan: Dışişleri Bakanım önce Rusya'ya sonra Ukrayna'ya gidecek

Erdoğan: Dışişleri Bakanım önce Rusya'ya sonra Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam etmesini, büyük ölçüde yönetim sistemine borçludur" dedi. Erdoğan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T20:15+0300

2022-03-15T20:15+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

ukrayna

rusya

mevlüt çavuşoğlu

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Kabine Toplantısı'nın ardında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Ülkemiz gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam etmesini büyük ölçüde yönetim sistemine borçludur. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülkeyiz. Ülkemiz en sert küresel çalkantılardan en az kayıplarla çıkardığımız bir yerde duruyoruz" dedi.Antalya Diplomasi Forumu'nun 'Türkiye'nin artan gücünün göstergesi' olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanım önce Moskova'ya sonra da Perşembe günü Kiev'e gidecek" açıklamasında bulundu.Yarın, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ağırlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir" diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.'Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır'Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.Artık temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Cuma günü açılışını yapacağımız 18 Mart Çanakkale Köprüsü hizmetlerimizin altın halkası olacak. Kendi potasiyelinin farkında olmayan büyük hedeflere doğru yol yürümeyi sürdüremez."

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, ukrayna, rusya, mevlüt çavuşoğlu