https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-iyilik-odulleri-programinda-konusuyor-1054736599.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum, nerede sizin insan haklarınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum, nerede sizin insan haklarınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum; nerede sizin insan haklarınız? Nöbet tutan teröristler olsaydı Diyarbakır'dan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:18+0300
2022-03-15T15:18+0300
2022-03-15T16:02+0300
politika
recep tayyip erdoğan
tören
açıklama
ödül
beştepe
koronavirüs
batı
pkk
pkk/kck
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Koronavirüs salgını- Küresel salgın iyiliğin önemini hepimize hatırlattı. Solunum cihazı kıtlığının yaşandığı yaşlı bakımevlerinin morglara dönüştüğüne şahit olduk.- Yerli aşımız Turkovac'ın dağıtımına başladık. 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize dağıtıyoruz.- 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. Salgın sürecinde kötü sahnelerin hiçbirini ülkemizde yaşatmadık. Diyarbakır Anneleri- Bölücü örgüt mensupları 40 yıldır sadece yaktılar, yıktılar, Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Terör örgütü elebaşları, masum Kürt çocuklarını cehalete mahkum edip kendi çocuklarını Avrupa'da okuttular. Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum; nerede sizin insan haklarınız? Batı'ya sesleniyorum; nöbet tutan teröristler olsaydı Diyarbakır'dan ayrılmazdınız, tersi olunca ses çıkarmadınız. Mülteciler- İnsanlığın içinde bulunduğu girdaptan ancak iyiliğin kanatlarına daha iyi tutunarak çıkabiliriz.- Dün Afganistan'dan, Irak'tan Suriye'den geldiler, bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz.- Muhalefet 'Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz' diyor, biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz.Çanakkale Köprüsü- 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. 6 dakikada kıtadan kıtaya geçerek dünyaya örnek teşkil edeceğiz.
batı
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recep tayyip erdoğan, tören, açıklama, ödül, beştepe, koronavirüs, batı, pkk, pkk/kck, avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum, nerede sizin insan haklarınız?
15:18 15.03.2022 (güncellendi: 16:02 15.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum; nerede sizin insan haklarınız? Nöbet tutan teröristler olsaydı Diyarbakır'dan ayrılmazdınız, tersi olunca ses çıkarmadınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Koronavirüs salgını
- Küresel salgın iyiliğin önemini hepimize hatırlattı. Solunum cihazı kıtlığının yaşandığı yaşlı bakımevlerinin morglara dönüştüğüne şahit olduk.
- Yerli aşımız Turkovac'ın dağıtımına başladık. 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize dağıtıyoruz.
- 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. Salgın sürecinde kötü sahnelerin hiçbirini ülkemizde yaşatmadık.
Diyarbakır Anneleri
- Bölücü örgüt mensupları 40 yıldır sadece yaktılar, yıktılar, Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Terör örgütü elebaşları, masum Kürt çocuklarını cehalete mahkum edip kendi çocuklarını Avrupa'da okuttular. Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum; nerede sizin insan haklarınız? Batı'ya sesleniyorum; nöbet tutan teröristler olsaydı Diyarbakır'dan ayrılmazdınız, tersi olunca ses çıkarmadınız.
Mülteciler
- İnsanlığın içinde bulunduğu girdaptan ancak iyiliğin kanatlarına daha iyi tutunarak çıkabiliriz.
- Dün Afganistan'dan, Irak'tan Suriye'den geldiler, bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz.
- Muhalefet 'Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz' diyor, biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz.
Çanakkale Köprüsü
- 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. 6 dakikada kıtadan kıtaya geçerek dünyaya örnek teşkil edeceğiz.