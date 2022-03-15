https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-iyilik-odulleri-programinda-konusuyor-1054736599.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum, nerede sizin insan haklarınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum, nerede sizin insan haklarınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum; nerede sizin insan haklarınız? Nöbet tutan teröristler olsaydı Diyarbakır'dan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T15:18+0300

2022-03-15T15:18+0300

2022-03-15T16:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tören

açıklama

ödül

beştepe

koronavirüs

batı

pkk

pkk/kck

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Koronavirüs salgını- Küresel salgın iyiliğin önemini hepimize hatırlattı. Solunum cihazı kıtlığının yaşandığı yaşlı bakımevlerinin morglara dönüştüğüne şahit olduk.- Yerli aşımız Turkovac'ın dağıtımına başladık. 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize dağıtıyoruz.- 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. Salgın sürecinde kötü sahnelerin hiçbirini ülkemizde yaşatmadık. Diyarbakır Anneleri- Bölücü örgüt mensupları 40 yıldır sadece yaktılar, yıktılar, Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Terör örgütü elebaşları, masum Kürt çocuklarını cehalete mahkum edip kendi çocuklarını Avrupa'da okuttular. Batı'nın George'una, Helga'sına sesleniyorum; nerede sizin insan haklarınız? Batı'ya sesleniyorum; nöbet tutan teröristler olsaydı Diyarbakır'dan ayrılmazdınız, tersi olunca ses çıkarmadınız. Mülteciler- İnsanlığın içinde bulunduğu girdaptan ancak iyiliğin kanatlarına daha iyi tutunarak çıkabiliriz.- Dün Afganistan'dan, Irak'tan Suriye'den geldiler, bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz.- Muhalefet 'Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz' diyor, biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz.Çanakkale Köprüsü- 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. 6 dakikada kıtadan kıtaya geçerek dünyaya örnek teşkil edeceğiz.

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recep tayyip erdoğan, tören, açıklama, ödül, beştepe, koronavirüs, batı, pkk, pkk/kck, avrupa