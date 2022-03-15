https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-gundem-rusya-ukrayna-1054722948.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündem Rusya-Ukrayna

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündem Rusya-Ukrayna

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi olacak. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T07:14+0300

2022-03-15T07:14+0300

2022-03-15T07:14+0300

politika

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

rusya

ukrayna

koronavirüs

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak.

rusya

ukrayna

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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, koronavirüs