https://tr.sputniknews.com/20220315/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-gundem-rusya-ukrayna-1054722948.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündem Rusya-Ukrayna
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündem Rusya-Ukrayna
Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi olacak. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T07:14+0300
2022-03-15T07:14+0300
2022-03-15T07:14+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
rusya
ukrayna
koronavirüs
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak.
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, koronavirüs
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündem Rusya-Ukrayna
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Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna
-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak.