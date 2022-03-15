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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/danimarka-ulkede-kalmak-istemeyen-ukraynali-siginmacilari-almadi-1054740624.html
Danimarka, ülkede kalmak istemeyen Ukraynalı sığınmacıları almadı
Danimarka, ülkede kalmak istemeyen Ukraynalı sığınmacıları almadı
Danimarka, Ukrayna'dan gelen ve başka ülkelere geçmek isteyen yüzlerce sığınmacıyı, 'ülkede kalmak istemedikleri' gerekçesiyle almadı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:05+0300
2022-03-15T17:05+0300
ukrayna krizi
danimarka
ukrayna
sığınmacı
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Danimarka'da Jutland Sınır Polisi'nin yaptığı açıklamada, Almanya'dan gelen Ukraynalı sığınmacıların ülkeye alınmadığı kaydedildi.Açıklamada cuma ününden bu yana Ukrayna'dan gelen 250 kişinin, Almanya'ya geri gönderildiği belirtildi.Danimarka'nın 'geçiş ülkesi' olarak kullanılamayacağı kaydedilen açıklamada, sığınmacıların iltica talep etmemesi halinde ülkeye alınmayacağı vurgulandı.Devlet televizyonu DR de, İsveç ve Norveç'e gitmek için Almanya'dan gelen yüzlerce sığınmacının, Danimarka'da kalmak istemediği gerekçesiyle ülkeye alınmadığını ve Almanya'ya geri gönderildiğini bildirildi.Danimarka Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların, İskandinav ülkelerinden birine ulaşmak için Danimarka üzerinden seyahat etmelerine izin verilmemesini doğru bulduğunu söyledi.Ukrayna'dan gelen sığınmacıya; kayıt altına alınmadan, kimliğini tespit etmeden Danimarka'yı geçiş ülkesi olarak kullandıramayacaklarını aktaran Tesfaye, Danimarka'nın güvenliğinden sorumlu olduklarını ve söz konusu sığınmacıların, gerekli belgeleri ibraz ederek Danimarka'ya iltica edebileceklerini sözlerine ekledi.İsveç'e 220 bin Ukraynalı bekleniyorÖte yandan İsveç Göçmenler Ofisi, 4 ay içinde İsveç'e Ukrayna'dan gelen 220 bin kişinin iltica etmesini beklediklerini açıkladı.Ukrayna'dan İsveç'e günde 4 bin kişinin geldiği ve iltica talebinde bulunduğu, şimdiye kadar yaklaşık 14 bin Ukraynalının İsveç'e iltica ettiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220315/ab-komisyonu-uyesi-johansson-ab-2015teki-goc-krizinde-yoktu-1054739694.html
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danimarka, ukrayna, sığınmacı

Danimarka, ülkede kalmak istemeyen Ukraynalı sığınmacıları almadı

17:05 15.03.2022
© REUTERS / Kacper PempelUkraynalı sığınmacılar
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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Danimarka, Ukrayna'dan gelen ve başka ülkelere geçmek isteyen yüzlerce sığınmacıyı, 'ülkede kalmak istemedikleri' gerekçesiyle almadı.
Danimarka'da Jutland Sınır Polisi'nin yaptığı açıklamada, Almanya'dan gelen Ukraynalı sığınmacıların ülkeye alınmadığı kaydedildi.
Açıklamada cuma ününden bu yana Ukrayna'dan gelen 250 kişinin, Almanya'ya geri gönderildiği belirtildi.
Danimarka'nın 'geçiş ülkesi' olarak kullanılamayacağı kaydedilen açıklamada, sığınmacıların iltica talep etmemesi halinde ülkeye alınmayacağı vurgulandı.
Devlet televizyonu DR de, İsveç ve Norveç'e gitmek için Almanya'dan gelen yüzlerce sığınmacının, Danimarka'da kalmak istemediği gerekçesiyle ülkeye alınmadığını ve Almanya'ya geri gönderildiğini bildirildi.
Danimarka Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların, İskandinav ülkelerinden birine ulaşmak için Danimarka üzerinden seyahat etmelerine izin verilmemesini doğru bulduğunu söyledi.
Ukrayna'dan gelen sığınmacıya; kayıt altına alınmadan, kimliğini tespit etmeden Danimarka'yı geçiş ülkesi olarak kullandıramayacaklarını aktaran Tesfaye, Danimarka'nın güvenliğinden sorumlu olduklarını ve söz konusu sığınmacıların, gerekli belgeleri ibraz ederek Danimarka'ya iltica edebileceklerini sözlerine ekledi.

İsveç'e 220 bin Ukraynalı bekleniyor

Öte yandan İsveç Göçmenler Ofisi, 4 ay içinde İsveç'e Ukrayna'dan gelen 220 bin kişinin iltica etmesini beklediklerini açıkladı.
Ukrayna'dan İsveç'e günde 4 bin kişinin geldiği ve iltica talebinde bulunduğu, şimdiye kadar yaklaşık 14 bin Ukraynalının İsveç'e iltica ettiği aktarıldı.
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