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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220315/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054724261.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T09:14+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
euro
euro/tl
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Dolar, 15 Mart 2022 sabahında 14.80 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8055 lira, satış fiyatı 14.8160 liradan işlem görüyor.Euro/TL aynı dakikalarda 16.2622 lira alış fiyatı, 16.2881 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Rus Rublesi ise 0.1230 lira alış fiyatı, 0.1236 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.Gram altın ne kadar?1000 dolar seviyesini zorlayan gram altın, 15 Mart sabahında 924 lira seviyesinde yer alıyor.Ons altın ise 1940 lira bandında işlem görüyor.Spot piyasada çeyrek altın 1478 lira alış fiyatı, 1514 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054691642.html
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:14 15.03.2022
© İHAAltın bilezik
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© İHA
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Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı.
Dolar, 15 Mart 2022 sabahında 14.80 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.8055 lira, satış fiyatı 14.8160 liradan işlem görüyor.
Euro/TL aynı dakikalarda 16.2622 lira alış fiyatı, 16.2881 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Rus Rublesi ise 0.1230 lira alış fiyatı, 0.1236 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Gram altın ne kadar?

1000 dolar seviyesini zorlayan gram altın, 15 Mart sabahında 924 lira seviyesinde yer alıyor.
Ons altın ise 1940 lira bandında işlem görüyor.
Spot piyasada çeyrek altın 1478 lira alış fiyatı, 1514 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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