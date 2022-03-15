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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/donbass-operasyonunda-20-gun-rusya-ukrayna-1054722269.html
Donbass operasyonunda 20. gün
Donbass operasyonunda 20. gün
Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur görüşme kaldığı yerden bugün devam edecek. Batı'nın Rusya'ya karşı ekonomik, kültürel ve kişileri hedef alan... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T06:20+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yaptırım
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Rusya - ukrayna -donbass - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonunda 20. gün

06:20 15.03.2022 (güncellendi: 06:52 15.03.2022)
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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4. tur görüşme kaldığı yerden bugün devam edecek. Batı'nın Rusya'ya karşı ekonomik, kültürel ve kişileri hedef alan yaptırımlarıysa sürüyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yoluyla yapılan dördüncü turu bugün kaldığı yerden devam edecek. Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı. ABD, Rusya savunma alanından 11 üst düzey temsilcinin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. Japonya'dan, Devlet Duması milletvekilleri de dahil olmak üzere 17 Rus'a yaptırım kararı geldi.
Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
Ukrayna krizi
ABD'den 11 üst düzey isme, Japonya'dan 17 Rus'a kişisel yaptırım
Dün, 17:06
Dünya Bankası, Ukrayna'da temel sosyal hizmetleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu.
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06:49 15.03.2022
Dünya Bankası CEO'su David Malpass, Rusya'ya yaptırımların küresel GSYİH üzerinde etkisinin dünya genelinde, Rusya'nın Ukrayna operasyonundan daha büyük bir etkiye sahip olacağını söyledi
06:32 15.03.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi. Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir" ifadesine yer verildi.
Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceği vurgulandı.
06:20 15.03.2022
Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, sıvılaştırılmış doğal gaz da dahil olmak üzere Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmayı planladıklarını söyledi.
06:20 15.03.2022
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Ukrayna'daki olayların Batı basınında yer almasıyla ilgili açıklama yaptı:
Batı medyasının çoğu izleyiciye Ukrayna'daki olaylara ilişkin tek taraflı bir algı dayatıyor, Rusya'yı saldırgan olarak lanse ediyor.
ABD TV kanalları, Ukrayna birliklerinin 14 Mart'ta Donetsk'e saldırısıyla ilgili tek bir haber yayınlamadı.
ABD medyasının Rus düşmanlığını kışkırtmayı bırakacağını ve durumu tarafsız bir şekilde değerlendireceğini umuyoruz.
06:15 15.03.2022
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
Ukrayna krizi
ABD'den 11 üst düzey isme, Japonya'dan 17 Rus'a kişisel yaptırım
Dün, 17:06
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