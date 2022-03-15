Donbass operasyonunda 20. gün

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yoluyla yapılan dördüncü turu bugün kaldığı yerden devam edecek. Zelenskiy’in başdanışmanı, "Rusya ile barış en erken 1 ya da 2 haftada en geç mayıs ayında sağlanabilir" dedi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı. ABD, Rusya savunma alanından 11 üst düzey temsilcinin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. Japonya'dan, Devlet Duması milletvekilleri de dahil olmak üzere 17 Rus'a yaptırım kararı geldi.
Dünya Bankası, Ukrayna'da temel sosyal hizmetleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu.