https://tr.sputniknews.com/20220315/egitime-kar-engeli-8-ilde-okullar-tatil-edildi-1054722661.html

Eğitime kar engeli: 8 ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli: 8 ilde okullar tatil edildi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı yoğunluğunu artırınca bazı illerde eğitime ara verildi. Bu iller arasında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T06:35+0300

2022-03-15T06:35+0300

2022-03-15T06:35+0300

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Perşembe gününden bu yana tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç ederken okulları da etkiledi. Bu kapsamda bazı illerde okullar tatil edildi.RİZERize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı. Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.ORDUOrdu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.TRABZONTrabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.AĞRIAğrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.MUŞMuş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 15 Mart Salı günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.BİNGÖLBingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.SAMSUNSamsun'un 14 ilçesindeki bazı okullarda, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde 15 Mart Salı günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek.GİRESUNGiresun'da kar yağışı nedeniyle 13 ilçedeki okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında, valilik makamında toplanarak Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi

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