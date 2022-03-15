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EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar
EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T02:41+0300
2022-03-15T02:41+0300
ekonomi
epdk
akaryakıt
petrol
benzin
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EPDK'den yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 'Acil Eylem Planı' uygulamaya konulduğu aktarıldı.Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği kaydedildi.Öte yandan, açıklamada 13 Nisan 2022 itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.
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epdk, akaryakıt, petrol, benzin

EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar

02:41 15.03.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.
EPDK'den yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 'Acil Eylem Planı' uygulamaya konulduğu aktarıldı.
Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği kaydedildi.
Öte yandan, açıklamada 13 Nisan 2022 itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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Erdoğan: Akaryakıttaki artışı yakından takip ediyoruz
9 Mart, 12:14
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