https://tr.sputniknews.com/20220315/epdkden-rafinerici-ve-akaryakit-dagitici-lisans-sahiplerinin-zorunlu-petrol-stokuna-iliskin-karar-1054721343.html

EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar

EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T02:41+0300

2022-03-15T02:41+0300

2022-03-15T02:41+0300

ekonomi

epdk

akaryakıt

petrol

benzin

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EPDK'den yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 'Acil Eylem Planı' uygulamaya konulduğu aktarıldı.Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği kaydedildi.Öte yandan, açıklamada 13 Nisan 2022 itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/erdogan-chp-28-subat-ittifaki-kurdu-1054557826.html

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epdk, akaryakıt, petrol, benzin