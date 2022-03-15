https://tr.sputniknews.com/20220315/erdogan-islamofobi-batili-ulkelerde-veba-gibi-yayilmaya-toplumu-zehirlemeye-devam-ediyor-1054732075.html

Erdoğan: İslamofobi Batılı ülkelerde veba gibi yayılmaya, toplumu zehirlemeye devam ediyor

Erdoğan: İslamofobi Batılı ülkelerde veba gibi yayılmaya, toplumu zehirlemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T13:10+0300

2022-03-15T13:10+0300

2022-03-15T13:10+0300

politika

recep tayyip erdoğan

açıklama

islamofobi

avrupa

türkiye

batı

din

kültür

konferans

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesince düzenlenen 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium'da başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, foruma gönderdiği mesajda programın düzenlenmesine öncülük eden kurumları tebrik etti; fikirleri, tespitleri, tenkitleri ve önerileriyle programın içeriğini zenginleştiren herkese şükranlarını sundu.Erdoğan, geçen yıl zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen forumun bu sene daha kuşatıcı, daha geniş katılımlı bir şekilde yoluna devam ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, bu konuda Batılı siyasetçilerin, medya organları ve devlet kurumlarının yanı sıra en büyük sorumluluğun İslam dünyasına ve kurumlarına düştüğünü vurgulayarak, "Kendileriyle beraber yüz milyonlarca insanı hedef alan bu haksızlık, hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında Müslümanlar güçlü tepki göstermeli, meşru zeminde haklarını aramalı, mücadelesini vermelidir. 2. Uluslararası Medya Forumu'nun bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholzu-resmi-torenle-karsiliyor-1054706741.html

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