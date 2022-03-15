https://tr.sputniknews.com/20220315/eski-esini-sokak-ortasinda-dovdu-serbest-birakildi-1054729114.html
Eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı
Eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı
İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi, buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşini evine davet etti. Davete ret cevabı alan Can Ö., eski eşini sokak ortasında... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:50+0300
2022-03-15T11:50+0300
2022-03-15T11:50+0300
türkiye
büyükçekmece
kadına şiddet
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
serbest bırakma
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Geçtiğimiz cuma günü, Can Ö. ile eski eşi ile bir restoranda buluşup yemek yedi.Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., kadını sokakta darp ettiBüyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda aldığı darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı.Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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büyükçekmece, kadına şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, serbest bırakma
Eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı
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İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi, buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşini evine davet etti. Davete ret cevabı alan Can Ö., eski eşini sokak ortasında dövdü. Gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz cuma günü, Can Ö. ile eski eşi ile bir restoranda buluşup yemek yedi.
Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., kadını sokakta darp etti
Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda aldığı darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.
Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.