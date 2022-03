https://tr.sputniknews.com/20220315/eski-esini-sokak-ortasinda-dovdu-serbest-birakildi-1054729114.html

Eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı

Geçtiğimiz cuma günü, Can Ö. ile eski eşi ile bir restoranda buluşup yemek yedi.Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., kadını sokakta darp ettiBüyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda aldığı darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı.Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

