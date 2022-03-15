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https://tr.sputniknews.com/20220315/eyfel-kulesi-6-metre-uzadi-1054748601.html
Eyfel Kulesi 6 metre uzadı
Eyfel Kulesi 6 metre uzadı
Fransa'nın simgelerinden Eyfel Kulesi'nin görünümü değişti. Kule, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T22:58+0300
2022-03-15T22:58+0300
dünya
eyfel
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Eyfel Kulesi, Paris'in en önemli sembollerinden. Her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.Dünyaca ünlü kule artık daha yüksek, kulenin tepesine 6 metrelik yeni bir dijital radyo anteni yerleştirildi. Böylece Fransa'nın sembol yapısının yüksekliği 330 metreye yükseldi.Radyo anteni kulenin tepesine helikopterle taşındı. Kulenin tepesindeki işçilerin, anteni kurmaları 10 dakika sürdü.Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı için inşa edilen kulenin yükseliği, 1959'da ve ardından 2005’te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle artmıştı.Eyfel Kulesi, son 2 yılda koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.Kule, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanları arasında yer alıyor.
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eyfel, eyfel kulesi

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı

22:58 15.03.2022
© AAeyfel kulesi
eyfel kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Fransa'nın simgelerinden Eyfel Kulesi'nin görünümü değişti. Kule, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı.
Eyfel Kulesi, Paris'in en önemli sembollerinden. Her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.
Dünyaca ünlü kule artık daha yüksek, kulenin tepesine 6 metrelik yeni bir dijital radyo anteni yerleştirildi. Böylece Fransa'nın sembol yapısının yüksekliği 330 metreye yükseldi.
Radyo anteni kulenin tepesine helikopterle taşındı. Kulenin tepesindeki işçilerin, anteni kurmaları 10 dakika sürdü.
Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı için inşa edilen kulenin yükseliği, 1959'da ve ardından 2005’te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle artmıştı.
Eyfel Kulesi, son 2 yılda koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.
Kule, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanları arasında yer alıyor.
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