https://tr.sputniknews.com/20220315/eyfel-kulesi-6-metre-uzadi-1054748601.html

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı

Fransa'nın simgelerinden Eyfel Kulesi'nin görünümü değişti. Kule, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T22:58+0300

2022-03-15T22:58+0300

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dünya

eyfel

eyfel kulesi

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Eyfel Kulesi, Paris'in en önemli sembollerinden. Her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.Dünyaca ünlü kule artık daha yüksek, kulenin tepesine 6 metrelik yeni bir dijital radyo anteni yerleştirildi. Böylece Fransa'nın sembol yapısının yüksekliği 330 metreye yükseldi.Radyo anteni kulenin tepesine helikopterle taşındı. Kulenin tepesindeki işçilerin, anteni kurmaları 10 dakika sürdü.Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı için inşa edilen kulenin yükseliği, 1959'da ve ardından 2005’te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle artmıştı.Eyfel Kulesi, son 2 yılda koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.Kule, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanları arasında yer alıyor.

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