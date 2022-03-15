https://tr.sputniknews.com/20220315/fetullah-gulenin-yegeni-muhammet-sait-gulen-hakkinda-tahliye-karari-1054729772.html

Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen hakkında tahliye kararı

Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen hakkında tahliye kararı

KPSS sorularının çalınması davasında tutuklu yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tahliye edildi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:12+0300

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türkiye

fetullah gülen

fetö

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Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 23 Temmuz 2016'da, 10 Temmuz 2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gülen, 4 Ağustos 2016'da çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'resmi belgede zincirleme sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenleyerek dava açtı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülen, 2 Mayıs 2019'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 suçtan beraat etti. Yargıtay cezayı az buldu, kararı bozduGülen'in avukatının karara yaptığı itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 21'inci Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Gülen'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen cezayı az bularak bozdu. Yargıtay, sanıkların örgütün mahrem yapılanmasında yer almaları, konumları, faaliyetleri ve üstlendikleri görev dikkate alındığında verilen cezanın az olduğuna hükmetti.Adli kontrolle serbestSanıklar, bozma kararının ardından Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hâkim karşısına çıktı.Tutuklu sanıklar Muhammet Sait Gülen, Muzaffer Alıcı ve Hava Ordu duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Hakan Aytekin de SEGBİS'le katıldı. Firari İbrahim Halil Caymaz ve Rasim Bulut ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Mahkemede savunma yapan Gülen, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyip tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti.Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Muhammet Sait Gülen ve Muzaffer Alıcı'nın, tutuklu bulundukları süreyi dikkate alarak haftada 1 imzayla adli kontrolle tahliyesine, Hava Ordu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen Caymaz ve Bulut haklarında da yakalama kararı çıkarıldı.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itirazı da Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

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