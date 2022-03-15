https://tr.sputniknews.com/20220315/gida-devlerinin-cekildigi-rusyada-190-papa-johns-restoraninin-islemesinin-gerisinde-bir-abdli-var-1054748328.html

Gıda devlerinin çekildiği Rusya'da 190 Papa John's restoranının işlemesinin gerisinde bir ABD'li var

Gıda devlerinin çekildiği Rusya'da 190 Papa John's restoranının işlemesinin gerisinde bir ABD'li var

ABD, AB ve müttefiklerinin Ukrayna gerekçesiyle Rusya yaptırımları nedeniyle bu ülkelerin şirketleri akın akın Rusya'dan çıkarken, Papa John’s istisnası... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T22:50+0300

2022-03-15T22:50+0300

2022-03-15T23:19+0300

ukrayna krizi

papa john's

rusya

abd

pizza

fast-food

yaptırım

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Pizza devi Papa John’s International'in fast food devleri KFC, McDonald's, kahve devi Starbucks'ın yolundan giderek Rusya'yı terk edeceğini açıklamasına karşın, Rusya'daki 190 Papa John's restoranı açık kalmaya ve pizza satmaya devam ediyor. Bu Papa John’s restoranlarının sahipleri, ABD'li Christopher Wynne'ın kontrol ettiği bir şirketle frençayz anlaşması yapan Ruslar. ABD'nin Colorado eyaletinden gelen ve 2000'lerin başından beri Rusya'da kısmen yaşayıp çalışan Christopher Wynne, küresel gıda markaları ve perakendeciler Rusya'da operasyonlarına son verirken, kendi operasyonlarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. 'İktidardaki politikacılar yüzünden yargılamadan şefkat göstermek'The New York Times'a konuşan 45 yaşındaki Wynne, "Birey olarak yapabileceğim en iyi şey, insanlar, çalışanlarım, bayiler ve müşterileri iktidardaki politikacılar yüzünden yargılamadan onlara şefkat göstermektir" dedi.'İşler normal seyrinde''Rusların çoğunun Ukrayna'da arkadaşları ve ailesi olduğundan ülkeyi bir endişenin kapladığını, bununla birlikte müşterilerin her zamanki gibi gelmeye devam ettiğini' anlatan ABD'li iş insanı, 'yaptırımların uluslararası finansal işlemleri aşırı derecede zorlaştırmasına rağmen, dahili kredi kartı ödeme sistemleri ve internetin hala normal şekilde çalıştığını' söyledi.'Günün sonunda iyi bir pizzayı takdir ediyorlar'Wynn, "Rus halkının büyük çoğunluğunun kafası çok net ve içinde bulundukları durumun kasvetli ağırlığını anlıyorlar" diyerek ekledi:"Ve günün sonunda iyi bir pizzayı takdir ediyorlar."Daha da büyüme planlarını ne sekteye uğratabilir?Moskova'da bir evi olan Wynne, bu yıl Rusya'da 20-40 restoran daha açma planlarının iki etken tarafından raydan çıkarılabileceğini kabul etti: 1) Rusya ekonomisinde derin bir daralma ki, insanlar işlerini kaybettikçe tüketici güveninin çok düştüğünü söyledi. 2) Rusya hükümetinin ülkede operasyonlarını durduran Amerikan ve Avrupa markalarına karşı herhangi bir misillemesi. 9 bin kişiye istihdam sağlıyor Wynne, 2020'de 59 milyon dolar gelir elde eden ve 9 bin kişiye istihdam sağlayan frençayzları denetleyen şirketi PJ Western'in faaliyetlerine devam ettiğinden bu kategoriye girmemesini umduğunu söyledi.

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papa john's, rusya, abd, pizza, fast-food, yaptırım