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https://tr.sputniknews.com/20220315/guney-afrika-rekabet-komisyonu-metaya-dava-acti-1054740933.html
Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Meta'ya dava açtı
Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Meta'ya dava açtı
Güney Afrika Rekabet Komisyonu’nun Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta'ya karşı 'hakimiyeti kötüye kullandığı’... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:14+0300
2022-03-15T17:14+0300
dünya
meta
facebook
güney afrika
dava
rekabet
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Güney Afrika Rekabet Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Meta şirketine karşı ‘pazar hakimiyetini kötüye kullandığı’ nedeniyle dava açıldığı kaydedildi.Açıklamada, “Rekabet Komisyonu, Meta Platforms Inc ve yan kuruluşları WhatsApp Inc ile Facebook'a karşı pazardaki hakim durumu kötüye kullanmaları nedeniyle Rekabet Mahkemesinde dava açtı” denildi.Açıklamada ayrıca, Komisyonun mahkemeden söz konusu şirketlere ‘azami para cezası’ olan toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ettiği belirtildi.2020’de META (o dönem Facebook) Güney Afrika hükümetinin ‘GovChat’ isimli mesajlaşma platformunu WhatsApp Business API arayüzünü kullanma imkanından mahrum bırakmıştı. Platformun temsilcileri Kasım 2020'de şikayette bulunarak komisyona başvurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
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meta, facebook, güney afrika, dava, rekabet

Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Meta'ya dava açtı

17:14 15.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicMeta - Facebook
Meta - Facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Güney Afrika Rekabet Komisyonu’nun Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta'ya karşı 'hakimiyeti kötüye kullandığı’ nedeniyle dava açtığı duyuruldu.
Güney Afrika Rekabet Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Meta şirketine karşı ‘pazar hakimiyetini kötüye kullandığı’ nedeniyle dava açıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Rekabet Komisyonu, Meta Platforms Inc ve yan kuruluşları WhatsApp Inc ile Facebook'a karşı pazardaki hakim durumu kötüye kullanmaları nedeniyle Rekabet Mahkemesinde dava açtı” denildi.
Açıklamada ayrıca, Komisyonun mahkemeden söz konusu şirketlere ‘azami para cezası’ olan toplam cirolarının yüzde 10'u kadar ceza verilmesini talep ettiği belirtildi.
2020’de META (o dönem Facebook) Güney Afrika hükümetinin ‘GovChat’ isimli mesajlaşma platformunu WhatsApp Business API arayüzünü kullanma imkanından mahrum bırakmıştı. Platformun temsilcileri Kasım 2020'de şikayette bulunarak komisyona başvurmuştu.
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