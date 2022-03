https://tr.sputniknews.com/20220315/hatay-belediye-baskani-savas-yaklasik-her-2-kisiden-biri-suriyeli-1054740142.html

Hatay Belediye Başkanı Savaş: Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyeli nüfus artışının şehrin geleceğini kritik noktalara sürüklediğini açıkladı.Suriyeli kadınların doğal doğurganlığı da aşarak her yıl bir çocuk doğurduğunu, çok eşli ailelerde Suriyeli nüfus patlaması yaşandığını belirten Savaş, “Suriyeliler'e vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Toprak almaları yasak ama Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar. Uyarıyorum, Hatay gidiyor” dedi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Savaş, “Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez” ifadelerini kullandı.'Hatay elden gi̇tmesi̇n'“Reyhanlı'da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Bir çok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC'de vatandaş olamıyor" diyen Hatay Belediye Başkanı, "Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli. Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor” diye devam etti.'Zengi̇nleşi̇p toprak alıyorlar'Savaş şöyle devam etti:

