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https://tr.sputniknews.com/20220315/hindistanda-yuksek-mahkeme-basortusu-yasagini-onayladi--1054724714.html
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T09:33+0300
2022-03-15T09:33+0300
dünya
hindistan
yüksek mahkeme
başörtüsü
yasak
öğrenci
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Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletteki okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, kararında, başörtüsü takmanın İslam için bir 'esas' olmadığını ifade etti. Bu arada Karnataka yönetimi, eyaletin başkenti Bengaluru'da 'kamu düzeninin ve huzurun sağlanması için' bir hafta boyunca kalabalıklar halinde toplanmayı yasakladı. Yönetim, Mangalore kentinde de 15-19 Mart tarihlerinde kalabalıklar halinde toplanmaya izin verilmeyeceğini duyurdu. Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme geldi. Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı. Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı. Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu. Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti. Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti. Hindistan'ın yaklaşık 1'4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/hindistan-basortusu-yasaklari-ic-meselemiz-1053771273.html
https://tr.sputniknews.com/20220209/hindistanda-ortunen-musluman-kiz-ogrencilerin-derse-alinmamasi-gerilimi-eyalette-okullar-kapatildi-1053673358.html
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hindistan, yüksek mahkeme, başörtüsü, yasak, öğrenci

Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı

09:33 15.03.2022
© REUTERS / STAFFHindistan- Başörtüsü
Hindistan- Başörtüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / STAFF
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay verdi.
Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletteki okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, kararında, başörtüsü takmanın İslam için bir 'esas' olmadığını ifade etti.
Bu arada Karnataka yönetimi, eyaletin başkenti Bengaluru'da 'kamu düzeninin ve huzurun sağlanması için' bir hafta boyunca kalabalıklar halinde toplanmayı yasakladı. Yönetim, Mangalore kentinde de 15-19 Mart tarihlerinde kalabalıklar halinde toplanmaya izin verilmeyeceğini duyurdu.
Hindistan'ın güney eyaleti Karnataka'da bazı yüksek okullarda İslamcı örtünme yasağı gerekçesiyle hicap kullanan Müslüman kız öğrencilerin derslere alınmamasına karşı Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen bir protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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Hindistan: Başörtüsü yasakları iç meselemiz
12 Şubat, 11:01
Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme geldi.
Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı. Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.
Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde okullarda getirilen İslami örtünme yasağına karşı çıkan Müslüman öğrencilere destek için Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMM) partisi tarafından Yeni Delhi'de düzenlenen protestoya katılan kadınlarla kız çocukları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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Hindistan'da örtünen Müslüman kız öğrencilerin derse alınmaması gerilimi: Eyalette okullar kapatıldı
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Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu. Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.
Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.
Hindistan'ın yaklaşık 1'4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.
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