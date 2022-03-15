https://tr.sputniknews.com/20220315/iletisim-baskani-altun-paylasti-cumhurbaskani-erdoganin-diplomasi-trafigi-1054719445.html

İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 5 günde görüştüğü liderlerin listesini ‘diplomasi trafiği’ sözüyle paylaştı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin altun

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın değil barışın egemen olduğu bir dünya için gayret etmeyi sürdüreceğiz" sözünü paylaştı.Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 günde görüştüğü liderlerin isimlerinin yazıldığı görsellere de yer verdi.

türkiye

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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan