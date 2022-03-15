https://tr.sputniknews.com/20220315/iletisim-baskani-altun-paylasti-cumhurbaskani-erdoganin-diplomasi-trafigi-1054719445.html
İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 5 günde görüştüğü liderlerin listesini ‘diplomasi trafiği’ sözüyle paylaştı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T01:15+0300
2022-03-15T01:15+0300
2022-03-15T01:27+0300
türkiye
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın değil barışın egemen olduğu bir dünya için gayret etmeyi sürdüreceğiz" sözünü paylaştı.Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 günde görüştüğü liderlerin isimlerinin yazıldığı görsellere de yer verdi.
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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan
İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
01:15 15.03.2022 (güncellendi: 01:27 15.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 5 günde görüştüğü liderlerin listesini ‘diplomasi trafiği’ sözüyle paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın değil barışın egemen olduğu bir dünya için gayret etmeyi sürdüreceğiz" sözünü paylaştı.
Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 günde görüştüğü liderlerin isimlerinin yazıldığı görsellere de yer verdi.