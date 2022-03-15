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İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 5 günde görüştüğü liderlerin listesini ‘diplomasi trafiği’ sözüyle paylaştı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın değil barışın egemen olduğu bir dünya için gayret etmeyi sürdüreceğiz" sözünü paylaştı.Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 günde görüştüğü liderlerin isimlerinin yazıldığı görsellere de yer verdi.
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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan

İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

01:15 15.03.2022 (güncellendi: 01:27 15.03.2022)
© tccbCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© tccb
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 5 günde görüştüğü liderlerin listesini ‘diplomasi trafiği’ sözüyle paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın değil barışın egemen olduğu bir dünya için gayret etmeyi sürdüreceğiz" sözünü paylaştı.
Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 5 günde görüştüğü liderlerin isimlerinin yazıldığı görsellere de yer verdi.
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