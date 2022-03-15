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İngiltere'de Yargıtay, Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazını reddetti
İngiltere'de Yargıtay, Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazını reddetti
İngiltere'de Yargıtay, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazını reddetti. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T10:58+0300
2022-03-15T10:58+0300
dünya
ingiltere
abd
yargıtay
iade
julian assange
wikileaks
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Yargıtay'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Başvuru Yargıtay tarafından reddedildi ve belirtilen gerekçe, başvurunun tartışılabilir bir hukuk noktası oluşturmamasıdır" ifadesini kullandı. Söz konusu kararın ardından, dava dosyası Assange'ın ABD'ye iade edilip edilemeyeceği konusundaki nihai karar için doğrudan İçişleri Bakanı Priti Patel'in önüne gidecek. Assange'ın nişanlısı Stella Morris de karar sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İade kararı şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e taşındı" ifadesini kullandı. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 24 Aralık'ta Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararı Yargıtaya taşıyabileceğine hükmetmişti. Ancak karara göre, Assange'ın avukatlarının önce Yargıtay'dan itiraz izni alması gerekeceği bildirilmiş, bu izin talebi onaylanırsa ABD'ye iade konusunun esastan görüşülebileceği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220124/britanya-yargisi-assangea-abdye-iadesine-itiraz-etme-hakkini-tanidi-1053065992.html
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ingiltere, abd, yargıtay, iade, julian assange, wikileaks

İngiltere'de Yargıtay, Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazını reddetti

10:58 15.03.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLSABD'nin iadesi için temyiz başvurusunun görüşüldüğü Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi önünde WikiLeaks kurucusu Julian Assange için destek gösterisi
ABD'nin iadesi için temyiz başvurusunun görüşüldüğü Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi önünde WikiLeaks kurucusu Julian Assange için destek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere'de Yargıtay, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki karara itirazını reddetti.
Yargıtay'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Başvuru Yargıtay tarafından reddedildi ve belirtilen gerekçe, başvurunun tartışılabilir bir hukuk noktası oluşturmamasıdır" ifadesini kullandı.
Söz konusu kararın ardından, dava dosyası Assange'ın ABD'ye iade edilip edilemeyeceği konusundaki nihai karar için doğrudan İçişleri Bakanı Priti Patel'in önüne gidecek.
Assange'ın nişanlısı Stella Morris de karar sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İade kararı şimdi İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e taşındı" ifadesini kullandı.
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 24 Aralık'ta Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararı Yargıtaya taşıyabileceğine hükmetmişti. Ancak karara göre, Assange'ın avukatlarının önce Yargıtay'dan itiraz izni alması gerekeceği bildirilmiş, bu izin talebi onaylanırsa ABD'ye iade konusunun esastan görüşülebileceği kaydedilmişti.
Londra Yüksek Mahkemesi önünde protesto düzenleyen WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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