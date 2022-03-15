https://tr.sputniknews.com/20220315/istanbulda-dur-ihtarina-uymayan-otomobilin-carptigi-3-polis-yaralandi-1054746733.html

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

Beşiktaş'taki uygulamada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T21:10+0300

2022-03-15T21:10+0300

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türkiye

beşiktaş

polis

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1.2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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beşiktaş, polis, istanbul