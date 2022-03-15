https://tr.sputniknews.com/20220315/istanbulda-dur-ihtarina-uymayan-otomobilin-carptigi-3-polis-yaralandi-1054746733.html
İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı
İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı
Beşiktaş'taki uygulamada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T21:10+0300
2022-03-15T21:10+0300
2022-03-15T21:10+0300
türkiye
beşiktaş
polis
istanbul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1.2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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beşiktaş, polis, istanbul
İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı
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Beşiktaş'taki uygulamada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.
Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1.2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.