https://tr.sputniknews.com/20220315/izmir-depreminde-yikilan-yagcioglu-apartmani-muteahhidine-12-yil-6-ay-hapis-cezasi-1054738032.html
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidine 12 yıl 6 ay hapis cezası
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidine 12 yıl 6 ay hapis cezası
İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı Davası’nda müteahhit Şerafettin Ağar 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:54+0300
2022-03-15T15:54+0300
2022-03-15T15:54+0300
türkiye
izmir
deprem
yağcıoğlu apartmanı
müteahhit
dava
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İzmir Seferihisar'da 2020 yılında meydana gelen depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar açıkladı.Müteahhit Şerafettin Ağar'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fenni mesul Orhan Ayber de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak yaşı ve sağlık durumu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210610/izmir-depremi-bilirkisi-raporu-binalarda-dusuk-kalite-beton-kullanildi-projelendirme-hatalari-1044704952.html
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izmir, deprem, yağcıoğlu apartmanı, müteahhit, dava
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidine 12 yıl 6 ay hapis cezası
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İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı Davası’nda müteahhit Şerafettin Ağar 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Seferihisar'da 2020 yılında meydana gelen depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar açıkladı.
Müteahhit Şerafettin Ağar'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fenni mesul Orhan Ayber de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak yaşı ve sağlık durumu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.