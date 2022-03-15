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Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Sivas’ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sivas
köpek
saldırı
çocuk
yaralama
kaza
araba
trafik
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Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek, 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220308/9-yasindaki-mahra-melin-pinara-kopekten-kacarken-kamyon-carpmisti-sag-bacagi-kesildi-1054513554.html
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sivas, köpek, saldırı, çocuk, yaralama, kaza, araba, trafik

Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

14:08 15.03.2022 (güncellendi: 14:11 15.03.2022)
© İHAKöpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© İHA
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Sivas’ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı.
Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek, 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı.
U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.
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