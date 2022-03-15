https://tr.sputniknews.com/20220315/kopekten-kacan-cocuga-otomobil-carpti-1054733863.html

Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı

Sivas’ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T14:08+0300

2022-03-15T14:08+0300

2022-03-15T14:11+0300

türkiye

sivas

köpek

saldırı

çocuk

yaralama

kaza

araba

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733976_51:0:791:416_1920x0_80_0_0_25dc22764501cbb02c66532f97c4571f.jpg

Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek, 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220308/9-yasindaki-mahra-melin-pinara-kopekten-kacarken-kamyon-carpmisti-sag-bacagi-kesildi-1054513554.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, köpek, saldırı, çocuk, yaralama, kaza, araba, trafik