https://tr.sputniknews.com/20220315/kopekten-kacan-cocuga-otomobil-carpti-1054733863.html
Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
Sivas’ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T14:08+0300
2022-03-15T14:08+0300
2022-03-15T14:11+0300
türkiye
sivas
köpek
saldırı
çocuk
yaralama
kaza
araba
trafik
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Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek, 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220308/9-yasindaki-mahra-melin-pinara-kopekten-kacarken-kamyon-carpmisti-sag-bacagi-kesildi-1054513554.html
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sivas, köpek, saldırı, çocuk, yaralama, kaza, araba, trafik
Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı
14:08 15.03.2022 (güncellendi: 14:11 15.03.2022) Abone ol
Sivas’ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı.
Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek, 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı.
U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.