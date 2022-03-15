https://tr.sputniknews.com/20220315/kremlin-ukraynayla-baris-gorusmelerinin-suruyor-olmasi-bile-olumlu-bir-durum-1054731479.html

Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum

Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin değerlendirme yapmanın anlamı olmadığını söyledi, ancak... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:54+0300

2022-03-15T12:54+0300

2022-03-15T13:03+0300

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna tarafının, Rusya ile barış anlaşmasının bir-iki hafta içerisinde, mayıs başına kadar imzalanabileceği şeklindeki açıklaması soruldu. Peskov, “Bu onların tahmini, bir tahminde bulunma konusunda aceleci davranmak istemiyoruz” dedi. Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay geçmediğini belirten ve söz konusu görüşmelerin nereye varabileceğine dair bir şey söylemek için erken olduğunu kaydeden Peskov, “Herhalde bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu” diye ekledi.

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