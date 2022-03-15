https://tr.sputniknews.com/20220315/kremlin-ukraynayla-baris-gorusmelerinin-suruyor-olmasi-bile-olumlu-bir-durum-1054731479.html
Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum
Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin değerlendirme yapmanın anlamı olmadığını söyledi, ancak... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T12:54+0300
2022-03-15T12:54+0300
2022-03-15T13:03+0300
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna tarafının, Rusya ile barış anlaşmasının bir-iki hafta içerisinde, mayıs başına kadar imzalanabileceği şeklindeki açıklaması soruldu. Peskov, “Bu onların tahmini, bir tahminde bulunma konusunda aceleci davranmak istemiyoruz” dedi. Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay geçmediğini belirten ve söz konusu görüşmelerin nereye varabileceğine dair bir şey söylemek için erken olduğunu kaydeden Peskov, “Herhalde bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu” diye ekledi.
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kremlin
Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum
12:54 15.03.2022 (güncellendi: 13:03 15.03.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin değerlendirme yapmanın anlamı olmadığını söyledi, ancak görüşmelerin devam ediyor olmasının dahi olumlu bir durum olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna tarafının, Rusya ile barış anlaşmasının bir-iki hafta içerisinde, mayıs başına kadar imzalanabileceği şeklindeki açıklaması soruldu. Peskov, “Bu onların tahmini, bir tahminde bulunma konusunda aceleci davranmak istemiyoruz” dedi.
Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay geçmediğini belirten ve söz konusu görüşmelerin nereye varabileceğine dair bir şey söylemek için erken olduğunu kaydeden Peskov, “Herhalde bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu” diye ekledi.