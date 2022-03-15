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https://tr.sputniknews.com/20220315/lavrov-abdnin-yaptirimlari-siradan-vatandaslari-hedef-aliyor-1054733943.html
Lavrov: ABD'nin yaptırımları sıradan vatandaşları hedef alıyor
Lavrov: ABD'nin yaptırımları sıradan vatandaşları hedef alıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yaptırımlarının sıradan vatandaşları hedef aldığını söyledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T14:07+0300
2022-03-15T14:31+0300
sergey lavrov
dünya
rusya
iran
hüseyin emir abdullahiyan
yaptırım
abd
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.ABD'nin yaptırımlarını eleştirerek, Moskova ve Tahran'ın tek taraflı yaptırımların zararı konusunda ortak tutuma sahip olduğunu kaydeden Lavrov, "Uluslararası hukukun yerini almaya çalışan, adaletsizliğin ve çifte standardın vücut bulmuş hali olan, kurallara dayalı sözde 'düzen' kavramının ABD öncülüğündeki Batılı partnerler tarafından teşvik edildiği konusunda, daha önce bahsettiğim, her şeyden önce sıradan vatandaşlara yönelik olan gayri meşru tek taraflı kısıtlamalar konusunda olduğu gibi ortak tutumlara sahibiz" dedi.'Gayrimeşru yaptırımlar Rusya-İran ekonomik işbirliğini engellemeyecek'Lavrov, gayrimeşru yaptırımların Rusya ile İran arasındaki ekonomik işbirliğini engellemeyeceğini Abdullahiyan'la birlikte teyit ettiklerini vurguladı.'Nükleer anlaşmanın tam teşekküllü olarak, en kısa sürede yeniden hayata geçirilmesinden yanayız'Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme sürecini detaylı bir şekilde ele aldıklarını anlatan Rusya Dışişleri Bakanı, anlaşmanın en başından beri belgede öngörülen çıkar dengesi temelinde, tam teşekküllü olarak, en kısa sürede yeniden hayata geçirilmesinden yana olduklarının altını çizdi.Abdullahiyan ise, "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.'Rusya, Kiev'in 8 yıldır Donbass sakinlerine karşı yürüttüğü savaşı durduruyor'Basın toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın İranlı mevkidaşı Abdüllahiyan'dan 'Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiği' mesajını Lavrov'a iletmesini istediği gazeteciler tarafından hatırlatıldı.Lavrov, "İran Dışişleri Bakanı, Kuleba'nın savaşın en kısa sürede durdurulması gerektiği yönündeki dileklerini bana iletti. Biz de tam olarak bununla uğraştığımızı sizi temin ederim. Kiev rejiminin en az son 8 yıldır Donbass nüfusuna karşı yürüttüğü savaşı durduruyoruz. Bu savaş sona ermeli" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220315/cin-ukrayna-krizinde-taraf-degiliz-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-etkilenmek-istemiyoruz-1054733254.html
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sergey lavrov, rusya, iran, hüseyin emir abdullahiyan, yaptırım, abd

Lavrov: ABD'nin yaptırımları sıradan vatandaşları hedef alıyor

14:07 15.03.2022 (güncellendi: 14:31 15.03.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına gir Hüseyin Emir Abdullahiyan- Sergey Lavrov
 Hüseyin Emir Abdullahiyan- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yaptırımlarının sıradan vatandaşları hedef aldığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
ABD'nin yaptırımlarını eleştirerek, Moskova ve Tahran'ın tek taraflı yaptırımların zararı konusunda ortak tutuma sahip olduğunu kaydeden Lavrov, "Uluslararası hukukun yerini almaya çalışan, adaletsizliğin ve çifte standardın vücut bulmuş hali olan, kurallara dayalı sözde 'düzen' kavramının ABD öncülüğündeki Batılı partnerler tarafından teşvik edildiği konusunda, daha önce bahsettiğim, her şeyden önce sıradan vatandaşlara yönelik olan gayri meşru tek taraflı kısıtlamalar konusunda olduğu gibi ortak tutumlara sahibiz" dedi.

'Gayrimeşru yaptırımlar Rusya-İran ekonomik işbirliğini engellemeyecek'

Lavrov, gayrimeşru yaptırımların Rusya ile İran arasındaki ekonomik işbirliğini engellemeyeceğini Abdullahiyan'la birlikte teyit ettiklerini vurguladı.

'Nükleer anlaşmanın tam teşekküllü olarak, en kısa sürede yeniden hayata geçirilmesinden yanayız'

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme sürecini detaylı bir şekilde ele aldıklarını anlatan Rusya Dışişleri Bakanı, anlaşmanın en başından beri belgede öngörülen çıkar dengesi temelinde, tam teşekküllü olarak, en kısa sürede yeniden hayata geçirilmesinden yana olduklarının altını çizdi.
Abdullahiyan ise, "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Rusya, Kiev'in 8 yıldır Donbass sakinlerine karşı yürüttüğü savaşı durduruyor'

Basın toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın İranlı mevkidaşı Abdüllahiyan'dan 'Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiği' mesajını Lavrov'a iletmesini istediği gazeteciler tarafından hatırlatıldı.
Lavrov, "İran Dışişleri Bakanı, Kuleba'nın savaşın en kısa sürede durdurulması gerektiği yönündeki dileklerini bana iletti. Biz de tam olarak bununla uğraştığımızı sizi temin ederim. Kiev rejiminin en az son 8 yıldır Donbass nüfusuna karşı yürüttüğü savaşı durduruyoruz. Bu savaş sona ermeli" diye konuştu.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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