https://tr.sputniknews.com/20220315/lukasenko-batinin-amaci-rusya-ve-cini-rakipleri-arasindan-cikarmak-1054732840.html
Lukaşenko: Batı'nın amacı Rusya ve Çin'i rakipleri arasından çıkarmak
Lukaşenko: Batı'nın amacı Rusya ve Çin'i rakipleri arasından çıkarmak
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın amacının Rusya ve Çin'i rakipleri arasından çıkarmak olduğunu ve Ukrayna'daki olayların bunu kanıtladığını... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T13:51+0300
2022-03-15T13:51+0300
2022-03-15T13:51+0300
ukrayna krizi
rusya
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abd
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belarus
aleksandr lukaşenko
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Belarus devlet güvenlik kurumlarının yönetim kademeleriyle bir toplantı yapan Lukaşenko, Ukrayna'daki olayların Batı'nın nihai hedefinin Rusya ve Çin olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Lukaşenko, "Nihai hedeflerinin Rusya ile Çin, onların jeopolitik dünya haritasındaki rakipler olarak ortadan kaldırılması olduğu aşikar. Ukrayna etrafında yaşanan olaylar, bunun doğrudan kanıtı" dedi. Lukaşenko, Batı'nın Belarus'taki 2020 devlet başkanlığı seçimlerinden sonra ülkenin siyasi çizgisini değiştirme çabalarını ise 'diğer şeylerin yanı sıra bölgede etki alanlarını yeniden dağıtma girişiminin kanıtı' olarak niteledi. 'Belarus, enerji kaynaklarını Rusya'daki fiyatlardan alacak' Lukaşenko, Avrupa'da enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ışığında Belarus'un Rusya'dan enerji kaynaklarını Rus tüketicilerle aynı fiyata alacağını söyledi. Belarus'un gelecekte de devasa Rus pazarına tedarikleri geliştirme fırsatına sahip olacağını kaydeden Lukaşenko, "Rusya'da bizim ürettiğimiz her şeye, hafif sanayi, petrol rafinerisi, petrokimya ürünlerine ihtiyaç olacak. Ürettiğimiz her şey, Rusya ve Çin'deki devasa pazarda gerekli olacak" diye konuştu. Yaptırımlar nedeniyle Rusya ve Çin'le ticaret hacminin artacağına dikkat çeken Lukaşenko, bu iki ülkenin para birimlerinin Belarus'ta daha fazla talep göreceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-ve-hindistan-ulusal-para-birimleriyle-odeme-yapmayi-saglayan-mekanizma-uzerinde-calisiyor-1054706201.html
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rusya, çin, abd, ukrayna, belarus, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Batı'nın amacı Rusya ve Çin'i rakipleri arasından çıkarmak
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın amacının Rusya ve Çin'i rakipleri arasından çıkarmak olduğunu ve Ukrayna'daki olayların bunu kanıtladığını söyledi; Belarus'un, enerji kaynaklarını Rusya'daki fiyatlardan alacağını belirtti.
Belarus devlet güvenlik kurumlarının yönetim kademeleriyle bir toplantı yapan Lukaşenko, Ukrayna'daki olayların Batı'nın nihai hedefinin Rusya ve Çin olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Lukaşenko, "Nihai hedeflerinin Rusya ile Çin, onların jeopolitik dünya haritasındaki rakipler olarak ortadan kaldırılması olduğu aşikar. Ukrayna etrafında yaşanan olaylar, bunun doğrudan kanıtı" dedi.
Lukaşenko, Batı'nın Belarus'taki 2020 devlet başkanlığı seçimlerinden sonra ülkenin siyasi çizgisini değiştirme çabalarını ise 'diğer şeylerin yanı sıra bölgede etki alanlarını yeniden dağıtma girişiminin kanıtı' olarak niteledi.
'Belarus, enerji kaynaklarını Rusya'daki fiyatlardan alacak'
Lukaşenko, Avrupa'da enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ışığında Belarus'un Rusya'dan enerji kaynaklarını Rus tüketicilerle aynı fiyata alacağını söyledi. Belarus'un gelecekte de devasa Rus pazarına tedarikleri geliştirme fırsatına sahip olacağını kaydeden Lukaşenko, "Rusya'da bizim ürettiğimiz her şeye, hafif sanayi, petrol rafinerisi, petrokimya ürünlerine ihtiyaç olacak. Ürettiğimiz her şey, Rusya ve Çin'deki devasa pazarda gerekli olacak" diye konuştu.
Yaptırımlar nedeniyle Rusya ve Çin'le ticaret hacminin artacağına dikkat çeken Lukaşenko, bu iki ülkenin para birimlerinin Belarus'ta daha fazla talep göreceğini kaydetti.