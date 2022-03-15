https://tr.sputniknews.com/20220315/merkezi-yonetim-butcesi-subatta-fazla-verdi-1054728926.html
Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69.7 milyar TL fazla kaydetti. Şubat ayında kaydedilen rakam aylık bazda en yüksek bütçe fazlası oldu. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:44+0300
2022-03-15T11:44+0300
2022-03-15T11:44+0300
ekonomi
bütçe
tbmm plan ve bütçe komisyonu
bütçe açığı
şubat
tl
merkezi yönetim
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Bütçe, Ocak ayının ardından Şubat ayında da fazla verdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında bütçe fazlası 69.7 milyar TL oldu.Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200.8 milyar TL, bütçe gelirleri 270.6 milyar TL olarak kaydedildi.Şubat'ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bakanlık verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157.1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113.4 milyar TL olarak gerçekleşti.
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bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, bütçe açığı, şubat, tl, merkezi yönetim
Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta fazla verdi
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Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69.7 milyar TL fazla kaydetti. Şubat ayında kaydedilen rakam aylık bazda en yüksek bütçe fazlası oldu.
Bütçe, Ocak ayının ardından Şubat ayında da fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında bütçe fazlası 69.7 milyar TL oldu.
Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200.8 milyar TL, bütçe gelirleri 270.6 milyar TL olarak kaydedildi.
Şubat'ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bakanlık verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157.1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113.4 milyar TL olarak gerçekleşti.