https://tr.sputniknews.com/20220315/merkezi-yonetim-butcesi-subatta-fazla-verdi-1054728926.html

Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69.7 milyar TL fazla kaydetti. Şubat ayında kaydedilen rakam aylık bazda en yüksek bütçe fazlası oldu. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T11:44+0300

2022-03-15T11:44+0300

2022-03-15T11:44+0300

ekonomi

bütçe

tbmm plan ve bütçe komisyonu

bütçe açığı

şubat

tl

merkezi yönetim

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Bütçe, Ocak ayının ardından Şubat ayında da fazla verdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında bütçe fazlası 69.7 milyar TL oldu.Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200.8 milyar TL, bütçe gelirleri 270.6 milyar TL olarak kaydedildi.Şubat'ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bakanlık verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157.1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

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bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu, bütçe açığı, şubat, tl, merkezi yönetim