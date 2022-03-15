https://tr.sputniknews.com/20220315/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-kar-saganaklari-geliyor-1054738446.html
Meteoroloji’den İstanbul için uyarı: Kar sağanakları geliyor
Meteoroloji’den İstanbul için uyarı: Kar sağanakları geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre yarından itibaren yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak. Güney kesimler... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T16:06+0300
2022-03-15T16:06+0300
2022-03-15T16:06+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar yağışı
kar fırtınası
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Son yılların en soğuk Mart ayı, soğuk günler yaşatmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre kar 2 gün içinde geri dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurt için yayınlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220315/dogu-anadolu-ve-dogu-karadeniz-icin-cig-uyarisi-1054736354.html
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Meteoroloji’den İstanbul için uyarı: Kar sağanakları geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre yarından itibaren yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak. Güney kesimler hariç birçok bölgede kar yağışı görülecek. Kar İstanbul'u kısa bir aranın ardından yeniden etkileyecek.
Son yılların en soğuk Mart ayı, soğuk günler yaşatmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre kar 2 gün içinde geri dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurt için yayınlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizin 17.03.2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18.03.2022 Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor."