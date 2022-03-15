https://tr.sputniknews.com/20220315/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-kar-saganaklari-geliyor-1054738446.html

Meteoroloji’den İstanbul için uyarı: Kar sağanakları geliyor

Meteoroloji’den İstanbul için uyarı: Kar sağanakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre yarından itibaren yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak. Güney kesimler... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T16:06+0300

2022-03-15T16:06+0300

2022-03-15T16:06+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar yağışı

kar fırtınası

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Son yılların en soğuk Mart ayı, soğuk günler yaşatmaya devam edecek. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre kar 2 gün içinde geri dönecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurt için yayınlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20220315/dogu-anadolu-ve-dogu-karadeniz-icin-cig-uyarisi-1054736354.html

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