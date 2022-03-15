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Mezarlıkta kaçak kazı yapan profesör hakkında soruşturma başlatıldı
Mezarlıkta kaçak kazı yapan profesör hakkında soruşturma başlatıldı
Define bulmak için mezarlıkta kaçak kazı yaparken yakalanan Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesi soruşturma başlattığını... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T17:34+0300
2022-03-15T17:34+0300
türkiye
mezarlık
define
kazı
profesör
soruşturma
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanlar dört kişi arasında bulunan Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) açıklama geldi.AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimince, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatıldığı belirtildi.Açıklamada üniversitenin isminin tasvip edilemeyecek biçimde medyada yer almasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/mezarlikta-define-kazisi-yapanlardan-biri-profesor-cikti-1054706093.html
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mezarlık, define, kazı, profesör, soruşturma

Mezarlıkta kaçak kazı yapan profesör hakkında soruşturma başlatıldı

17:34 15.03.2022
© DHAMezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© DHA
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Define bulmak için mezarlıkta kaçak kazı yaparken yakalanan Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesi soruşturma başlattığını duyurdu.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanlar dört kişi arasında bulunan Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) açıklama geldi.
AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimince, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada üniversitenin isminin tasvip edilemeyecek biçimde medyada yer almasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
TÜRKİYE
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
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