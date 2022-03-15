https://tr.sputniknews.com/20220315/mezarlikta-kacak-kazi-yapan-profesor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054741384.html

Mezarlıkta kaçak kazı yapan profesör hakkında soruşturma başlatıldı

Mezarlıkta kaçak kazı yapan profesör hakkında soruşturma başlatıldı

Define bulmak için mezarlıkta kaçak kazı yaparken yakalanan Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında görev yaptığı Afyon Kocatepe Üniversitesi soruşturma başlattığını... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T17:34+0300

2022-03-15T17:34+0300

2022-03-15T17:34+0300

türkiye

mezarlık

define

kazı

profesör

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054706065_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_ea58c28e2de8a1c7153baa6e34fcae05.jpg

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanlar dört kişi arasında bulunan Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) açıklama geldi.AKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul eden üniversite yönetimince, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatıldığı belirtildi.Açıklamada üniversitenin isminin tasvip edilemeyecek biçimde medyada yer almasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/mezarlikta-define-kazisi-yapanlardan-biri-profesor-cikti-1054706093.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mezarlık, define, kazı, profesör, soruşturma