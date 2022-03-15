https://tr.sputniknews.com/20220315/msb-kaynaklari-en-kisa-zamanda-vatandaslarimizin-mariupolden-tahliyeleri-beklenmektedir-1054730296.html
MSB kaynakları: En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir
MSB kaynakları: En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklar, Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T12:25+0300
2022-03-15T12:25+0300
2022-03-15T12:25+0300
ukrayna krizi
mariupol
milli savunma bakanlığı
rusya
tahliye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ukrayna'nın şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde bulunan Türkiye vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgi verdi.Yapılan açıklamada, "Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220315/donbass-operasyonunda-20-gun-rusya-ukrayna-1054722269.html
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mariupol, milli savunma bakanlığı, rusya, tahliye
MSB kaynakları: En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklar, Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ukrayna'nın şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde bulunan Türkiye vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgi verdi.
Yapılan açıklamada, "Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.