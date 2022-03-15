https://tr.sputniknews.com/20220315/msb-kaynaklari-en-kisa-zamanda-vatandaslarimizin-mariupolden-tahliyeleri-beklenmektedir-1054730296.html

MSB kaynakları: En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir

MSB kaynakları: En kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklar, Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin "Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:25+0300

2022-03-15T12:25+0300

2022-03-15T12:25+0300

ukrayna krizi

mariupol

milli savunma bakanlığı

rusya

tahliye

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ukrayna'nın şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde bulunan Türkiye vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgi verdi.Yapılan açıklamada, "Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir" denildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda vatandaşlarımızın Mariupol’den tahliyeleri beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220315/donbass-operasyonunda-20-gun-rusya-ukrayna-1054722269.html

mariupol

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mariupol, milli savunma bakanlığı, rusya, tahliye