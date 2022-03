https://tr.sputniknews.com/20220315/new-york-sosyetesini-dolandirmasiyla-diziye-konu-olan-anna-sorokin-icin-abdden-sinirdisi-karari-1054730038.html

New York sosyetesini dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin için ABD'den sınırdışı kararı

New York sosyetesini dolandırmasıyla diziye konu olan Anna Sorokin için ABD'den sınırdışı kararı

Kendine Alman milyoner mirasyedi süsü vererek New York sosyetesini kandırıp dolandırmasıyla Netflix dizisine konu olan Anna Sorokin'in avukatının açıklamasına... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

Kendisini olduğundan başka biri gibi göstererek zengin çevrelere girip onları dolandırmasıyla meşhur olanlar kervanından Anna Sorokin'in ABD'den sınırdışı edilmeyle karşılaştığı belirtildi. Rus bir kamyoncunun kızı olan, Rusya'da doğup 2007'de ailesiyle Almanya'ya göçerek Almanya vatandaşlığına geçen Anna Sorokin, daha sonra ABD'ye yerleşip kendisini Anna Delvey adında Alman bir milyoner mirasçı olarak tanıtarak 2013-17 arası New York sosyetesini kandırmıştı. Aslında ödemediği para miktarı sadece birkaç yüz bin dolar olmasına rağmen çevresindekileri, otelleri ve bankaları dolandırmaktan 2019'da 4.5 yıl hapis cezası alan Sorokin, hayatı 'Anna'yı İcat Etmek' isimli Netflix dizisine konu olmasının ardından tüm dünyaya mal oldu. Hapiste 4 yıl kaldıktan sonra Şubat 2021'de iyi hal gerekçesiyle serbest bırakılmasından birkaç hafta sonra vize ihlali suçlamasıyla ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki kadının ABD'de kalmak için yaptığı başvurunun şubatta ABD Adalet Bakanlığı Göçmen Temyiz Kurulu tarafından reddedildiği basına yansıdı. Avukatı, dün basına verdiği demeçte, Sorokin'in ABD'den her an sınırdışı edilmesinin sözkonusu olduğunu söyledi. Pazartesi gecesi uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderilmiş olması gereken Sorokin'in ABD'de kalmak için yaptığı temyiz başvurusunun 19 Nisan'da görülecek olmasından ötürü apar topar sınırdışı kararına kızgın olduğu belirtildi. 2022'de hapisteki hayatıyla ilgili bir televizyon reality dizisinde oynamak için anlaşma imzalayan, hayatıyla ilgili bir kitap ve podcast üzerinde çalışan Sorokin'in, sınırdışı edilmeseydi, yarın 'Call Her Daddy' podcastına çıkması gerekiyordu. Avukat Manny Arora, Sorokin'in sınırdışı kararına itiraz etmek için yasal olarak 30 günlük süresinin olduğunu, 17 Mart'tan evvel sınırdışı edilmesinin yasal olarak uygun olmadığını, ama nihayetinde Göçmen ve Gümrük Muhafaza'nın aklına eseni yapabildiğini söyledi. Sorokin ile Göçmen ve Gümrük Muhafaza'nın gözaltında tuttuğu 3 kişi daha hapiste Kovid geçirmelerinin ardından federal hükümete dava da açtı. Mahkeme belgelerine göre Sorokin destekleyici aşı dozu olmak için yazılı talepte bulunmasından, ama talebine yanıt alamamasından haftalar sonra, 19 Ocak'ta Kovid'e yakalandı. Sorokin'in çevresinden kişiler ise sıradan bir göçmenin Göçmen ve Gümrük Muhafaza tarafından vizesi süresinin dolduğu gerekçesiyle derhal sınırdışı edileceğine, Anna'nın ise medyatik kişiliğinden ötürü farklı muamele gördüğüne dikkat çekerek Anna'nın sınırdışı edilmeme mücadelesini kazanacağına inandığını aktardı. 10 aylık bir süre içinde New York sosyetesinden tanıdıklarını, New York'un en iyi otelleri ve bazı bankaları 275 bin dolar dolandırmakla suçlanan Sorokin, Manhattan jürisi tarafından bir adet büyük hırsızlık girişimi, üç adet büyük hırsızlık ve dört adet hırsızlıktan suçlu bulundu. Bankalardan ve kredi kartlarından çektiği paralarla lüks harcamalar yapan ama geri ödeme yapmayan Sorokin ise herhangi bir suç işlemediği, New York sosyetesinin hayat biçimine göre davrandığını savunuyor.

