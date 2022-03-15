Türkiye
SON DAKİKA| Kremlin: Ukrayna’yla barış görüşmelerinin sürüyor olması bile olumlu bir durum
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220315/okul-bahcesinde-drift-yapanlara-27-bin-lira-ceza-1054730592.html
Okul bahçesinde drift yapanlara 27 bin lira ceza
Okul bahçesinde drift yapanlara 27 bin lira ceza
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir okulun bahçesinde drift yapan 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira para cezası kesildi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T12:32+0300
2022-03-15T12:32+0300
türkiye
konya
drift
ceza
okul
trafik cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054730567_0:2:1556:877_1920x0_80_0_0_5cf0f55695fc8093c63141ba3882ab96.jpg
Ordu'da okul bahçesinde drift yapan sürücülere 27 bin 375 lira para cezası uygulandı.Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun bahçesine gelen minibüs sürücüsü, arkadaşları önünde drift yapmaya başladı.Minibüs sürücüsünün drift yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Aynı saatlerde okula iki başka sürücü de araçlarıyla gelerek drift yapmaya çalıştı.Yaşananlar sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/konyada-drift-yapan-surucuye-9-bin-125-lira-ceza-1054035604.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054730567_192:0:1365:880_1920x0_80_0_0_4f4a8d16c948f16bd301cfafaae1e84e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, drift, ceza, okul, trafik cezası

Okul bahçesinde drift yapanlara 27 bin lira ceza

12:32 15.03.2022
© İHA / ÜMİT GÜNGÖROkul bahçesinde drift yapanlara 27 bin lira ceza
Okul bahçesinde drift yapanlara 27 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© İHA / ÜMİT GÜNGÖR
Abone olGoogle news
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir okulun bahçesinde drift yapan 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira para cezası kesildi.
Ordu'da okul bahçesinde drift yapan sürücülere 27 bin 375 lira para cezası uygulandı.
Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun bahçesine gelen minibüs sürücüsü, arkadaşları önünde drift yapmaya başladı.

Minibüs sürücüsünün drift yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Aynı saatlerde okula iki başka sürücü de araçlarıyla gelerek drift yapmaya çalıştı.

Yaşananlar sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
TÜRKİYE
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
19 Şubat, 21:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала