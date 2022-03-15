https://tr.sputniknews.com/20220315/onder-karaveli-kazanmayi-hak-edecek-oyun-oynamadik-1054717934.html

Önder Karaveli: Kazanmayı hak edecek oyun oynamadık

Önder Karaveli: Kazanmayı hak edecek oyun oynamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbide galibiyeti hak eden bir oyun sergilemediklerini belirterek, "Sorumluluk başta bana ait... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T00:02+0300

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spor

önder karaveli

beşiktaş

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, galibiyeti hak edecek bir oyun sergileyemediklerini söyledi.Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray deplasmanına kazanmak için geldiklerini belirterek, "Başka bir şey düşünmemiştik. Oyunun ilk yarısında planladığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık" dedi.Rakibin ilk yarıdaki baskısını kıramadıklarına dikkati çeken Karaveli, "Ön tarafa geçirdiğimiz topları koruyamadık. Pas bağlantılarını sağlayamadık. Atiba ve Can ile top kayıpları yaptık. Önde topa sahip olamadığımız için savunmamız pozisyon alamadan rakibin hızlı geçişleriyle karşı karşıya kaldı. İlk yarıda sadece kornerlerle pozisyon bulabildik" diye konuştu.İkinci yarıda Josef'i kısa süre kullanmayı planladıklarını ama oyunun kendilerini bu futbolcuyu biraz daha fazla kullanmaya ittiğini anlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Galatasaray da ikinci yarıyı kendi alanında kabul etti. Oyunun bizde olması, topa daha fazla sahip olmamız, bize pozisyon olarak dönmedi. Rıdvan'ı oyuna aldıktan sonra Larin'i de santrfora çektik. Rakibin merkezdeki hava hakimiyeti nedeniyle buna yöneldik. Kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. Golü de böyle bulduk."'Sorumluluk bana ait'Takımın başında 3 aydır bulunduğunu hatırlatan Karaveli, "Görevde olduğum dönemdeki en az pozisyon bulduğumuz, rakip ceza sahasına en az girdiğimiz maç oldu. Golü bulduktan sonra sahadan beraberlikle ayrılabilirdik. Kazanmayı hak edecek oyun oynamadı" dedi.Kendisinin de alınan kötü sonuçtan dolayı eleştirilebileceğini kaydeden Karaveli, "Sorumluluk başta bana ait. Tercihler, değişiklikler, oyun başlangıcını sayabilirsiniz. Planladığımız şeylerin yerine gelmemesi konusunda üzüldüm. Rakibin oyun gidişatı konusunda beklediğimiz şeyler oluştu. Ön tarafta biraz topa sahip olabilseydik, farklı olabilirdi. Galatasaray'ı da dalgalandıracak bir şey yapamadık. Kendimi acımasızca eleştirebilen biriyim. Biraz daha zaman geçtiğinde, mutlaka önemli sorumluluğum öne çıkacaktır." şeklinde konuştu.'İkincilik hedefiyle devam edeceğiz'Göreve geldiği dönemdeki olumlu görüşlerin son dönemde olumsuza dönüştüğünün hatırlatılması üzerine Karaveli, "Beşiktaş teknik direktörü olarak oyuna konsantre oluyorum. Yorumlar anlık değişebiliyor. Kazandığınızda farklı, kaybettiğinizde farklı yorumlar oluyor. Sadece skor üzerinden yapıldığı için uzun süre önce yorumları dinlemeyi ve okumayı bıraktım. Bunları takip edersek, işimizi yapamayız. Bize emanet edilene tam sahip çıkamayız." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendiği ve bundan sonraki süreçte hedefinin ne olacağı yönündeki soruya Karaveli, "Beşiktaş hedefsiz kalmayacaktır. Kayserispor maçında nasıl elendiğimizi herkes gördü. İkinciyle 10 puan fark olsa da geride kalan haftalara ikincilik hedefiyle devam edeceğiz. Oyuncularımın da bırakacağını düşünmüyorum. Ben kendi adıma vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar bu hedefi kovalayacağız." yanıtını verdi.

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önder karaveli, beşiktaş