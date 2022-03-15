https://tr.sputniknews.com/20220315/pakistan-topraklarina-dusen-fuzeyle-ilgili-hindistanin-aciklamasina-reddediyoruz-tepkisini-verdi-1054734864.html
Pakistan, topraklarına düşen füzeyle ilgili Hindistan'ın açıklamasına "Reddediyoruz" tepkisini verdi
Pakistan, topraklarına düşen füzeyle ilgili Hindistan'ın açıklamasına "Reddediyoruz" tepkisini verdi
Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez İslamabad, Pakistan topraklarına düşen... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T14:30+0300
2022-03-15T14:30+0300
2022-03-15T14:30+0300
dünya
hindistan
pakistan
füze
yanlışlık
kaza
ret
şah mahmud kureyşi
rajnath singh
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İslamabad, Pakistan topraklarına düşen Hindistan'ın savaş başlığı taşımayan füzesiyle ilgili Yeni Delhi'den yapılan "Rutin bakım sırasında teknik arıza sonucu yanlışlıkla fırlatıldı" açıklamasını yetersiz bulduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 'kazara füze fırlatma' açıklamasını reddettiklerini duyurdu. Hindistan Savunma Bakanlığı'nın "Olay derinden üzüntü verici olsa da, kaza nedeniyle can kaybının olmaması da sevindirici" diyerek soruşturma açıldığını belirten açıklamasına "Tam ve yeterli değil" tepkisini gösteren Kureyşi, Pakistan'ın bu açıklamadan tatmin olmadığını ve açıklamayı reddettiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek uluslararası toplumdan konuyu ele almasını istediğini söyledi. İslamabad'ın tepkisi üzerine Yeni Delhi'den 'silah sistemlerinin standart operasyon prosedürlerini gözden geçirdikleri, her türlü eksiklik ve kusuru derhal düzeltecekleri' açıklaması geldi. Savunma Bakanı Rajnath Singh, olayla ilgili açıklama yapan ilk Hindistan yetkilisi olarak, parlamentoda "Silah sistemlerimizin güvenli ve emniyetli olmasına en yüksek önceliği veriyoruz. Operasyon, bakım, denetimle ilgili standart prosedürleri gözden geçiriyoruz" dedi. İslamabad'a 500 km mesafedeki Mian'da yerleşim olmayan bölgeye füze düşmesinden iki gün sonra Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi üzerine, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Yeni Delhi'nin yanlışlıkla bir füze fırlatıldığını İslamabad'a derhal bildirmemesinin 'son derece sorumsuz olduğu' tepkisini verdi.Yusuf, "Bu olayı çevreleyen gerçek koşullar, bunun kasıtsız bir fırlatma mı yoksa daha kasıtlı bir şey mi olduğunu belirlemek için araştırılmalıdır" diye tweetledi.Reuters'e konuşan üst düzey bir Pakistanlı güvenlik yetkilisi, 'olayın alarm verici olduğunu ve kritik, istenmeyen bir duruma dönüşebileceğini' söyledi.Hindistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını 'umursamazlık' diye eleştiren yetkili, "Bu olay, güvenlik mekanizmaları ve çok tehlikeli silahların teknik becerisi hakkında bize ne söylüyor? Uluslararası toplumun buna çok yakından bakması gerekiyor" dedi. 'Bunun Hindistan'ın Pakistan'ı hedef alacak şekilde füzeleri fırlatılmaya hazır konumlarda tuttuğu anlamına gelip gelmediğini, füzelerle ilgili komuta ve kontrol sistemi tarafından emniyet tedbirleri alınıp alınmadığını' sorgulayan yetkiliye göre düşen, bir BrahMos füzesi.Rusya ve Hindistan tarafından ortaklaşa geliştirilen nükleer yetenekli, karadan saldıran bir seyir füzesi olan BrahMos'un menzili 300-500 km arasında olup, bu, onu kuzey Hindistan'daki bir fırlatma rampasından İslamabad'ı vurabilir hale getiriyor.
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hindistan, pakistan, füze, yanlışlık, kaza, ret, şah mahmud kureyşi, rajnath singh
Pakistan, topraklarına düşen füzeyle ilgili Hindistan'ın açıklamasına "Reddediyoruz" tepkisini verdi
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Nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan sık sık savaşın eşiğine gelmeleriyle dünyayı gererken, bu kez İslamabad, Pakistan topraklarına düşen Hint füzesiyle ilgili Hindistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına 'Umursamaz, yetersiz, tatmin olmadık, reddediyoruz" tepkisini gösterdi.
İslamabad, Pakistan topraklarına düşen Hindistan'ın savaş başlığı taşımayan füzesiyle ilgili Yeni Delhi'den yapılan "Rutin bakım sırasında teknik arıza sonucu yanlışlıkla fırlatıldı" açıklamasını yetersiz bulduğunu belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 'kazara füze fırlatma' açıklamasını reddettiklerini duyurdu.
Hindistan Savunma Bakanlığı'nın "Olay derinden üzüntü verici olsa da, kaza nedeniyle can kaybının olmaması da sevindirici" diyerek soruşturma açıldığını belirten açıklamasına "Tam ve yeterli değil" tepkisini gösteren Kureyşi, Pakistan'ın bu açıklamadan tatmin olmadığını ve açıklamayı reddettiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek uluslararası toplumdan konuyu ele almasını istediğini söyledi.
İslamabad'ın tepkisi üzerine Yeni Delhi'den 'silah sistemlerinin standart operasyon prosedürlerini gözden geçirdikleri, her türlü eksiklik ve kusuru derhal düzeltecekleri' açıklaması geldi.
Savunma Bakanı Rajnath Singh, olayla ilgili açıklama yapan ilk Hindistan yetkilisi olarak, parlamentoda "Silah sistemlerimizin güvenli ve emniyetli olmasına en yüksek önceliği veriyoruz. Operasyon, bakım, denetimle ilgili standart prosedürleri gözden geçiriyoruz" dedi.
İslamabad'a 500 km mesafedeki Mian'da yerleşim olmayan bölgeye füze düşmesinden iki gün sonra Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi üzerine, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Yeni Delhi'nin yanlışlıkla bir füze fırlatıldığını İslamabad'a derhal bildirmemesinin 'son derece sorumsuz olduğu' tepkisini verdi.
Yusuf, "Bu olayı çevreleyen gerçek koşullar, bunun kasıtsız bir fırlatma mı yoksa daha kasıtlı bir şey mi olduğunu belirlemek için araştırılmalıdır" diye tweetledi.
Reuters'e konuşan üst düzey bir Pakistanlı güvenlik yetkilisi, 'olayın alarm verici olduğunu ve kritik, istenmeyen bir duruma dönüşebileceğini' söyledi.
Hindistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını 'umursamazlık' diye eleştiren yetkili, "Bu olay, güvenlik mekanizmaları ve çok tehlikeli silahların teknik becerisi hakkında bize ne söylüyor? Uluslararası toplumun buna çok yakından bakması gerekiyor" dedi.
'Bunun Hindistan'ın Pakistan'ı hedef alacak şekilde füzeleri fırlatılmaya hazır konumlarda tuttuğu anlamına gelip gelmediğini, füzelerle ilgili komuta ve kontrol sistemi tarafından emniyet tedbirleri alınıp alınmadığını' sorgulayan yetkiliye göre düşen, bir BrahMos füzesi.
Rusya ve Hindistan tarafından ortaklaşa geliştirilen nükleer yetenekli, karadan saldıran bir seyir füzesi olan BrahMos'un menzili 300-500 km arasında olup, bu, onu kuzey Hindistan'daki bir fırlatma rampasından İslamabad'ı vurabilir hale getiriyor.