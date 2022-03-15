https://tr.sputniknews.com/20220315/patrusev-ukraynanin-donetske-yaptigi-fuze-saldirisi-nazi-yanlisi-tutumunu-bir-kez-daha-dogruluyor-1054738252.html

Patruşev: Ukrayna’nın Donetsk’e yaptığı füze saldırısı Nazi yanlısı tutumunu bir kez daha doğruluyor

Patruşev: Ukrayna’nın Donetsk’e yaptığı füze saldırısı Nazi yanlısı tutumunu bir kez daha doğruluyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Donetsk’e yapılan füze saldırısının Kiev rejiminin Nazi yanlısı özünü bir kez daha kanıtladığını söyledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T15:58+0300

2022-03-15T15:58+0300

2022-03-15T16:01+0300

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna ordusunun dün Donetsk'e Toçka-U balistik füzesiyle düzenlediği ve 20 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.Patruşev’e göre, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği olasılığının ortadan kalkması ve tarafsız statüye sahip olmasının sağlanması gerekiyor.Yetkili, "Rusya, Ukrayna’nın nükleer silaha sahip olmasına göz yumamazdı" ifadelerini kullandı.Ülkedeki biyo-laboratuvarların faaliyetleri hakkında konuşan Patruşev, "ABD’li uzmanlar, Kiev’e biyolojik silah yapımında yardımcı oluyor" dedi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya güvenlik konseyi