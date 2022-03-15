https://tr.sputniknews.com/20220315/patrusev-ukraynanin-donetske-yaptigi-fuze-saldirisi-nazi-yanlisi-tutumunu-bir-kez-daha-dogruluyor-1054738252.html
Patruşev: Ukrayna’nın Donetsk’e yaptığı füze saldırısı Nazi yanlısı tutumunu bir kez daha doğruluyor
Patruşev: Ukrayna’nın Donetsk’e yaptığı füze saldırısı Nazi yanlısı tutumunu bir kez daha doğruluyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Donetsk’e yapılan füze saldırısının Kiev rejiminin Nazi yanlısı özünü bir kez daha kanıtladığını söyledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:58+0300
2022-03-15T15:58+0300
2022-03-15T16:01+0300
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna ordusunun dün Donetsk'e Toçka-U balistik füzesiyle düzenlediği ve 20 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.Patruşev’e göre, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği olasılığının ortadan kalkması ve tarafsız statüye sahip olmasının sağlanması gerekiyor.Yetkili, "Rusya, Ukrayna’nın nükleer silaha sahip olmasına göz yumamazdı" ifadelerini kullandı.Ülkedeki biyo-laboratuvarların faaliyetleri hakkında konuşan Patruşev, "ABD’li uzmanlar, Kiev’e biyolojik silah yapımında yardımcı oluyor" dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya güvenlik konseyi
Patruşev: Ukrayna’nın Donetsk’e yaptığı füze saldırısı Nazi yanlısı tutumunu bir kez daha doğruluyor
15:58 15.03.2022 (güncellendi: 16:01 15.03.2022) Abone ol
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Donetsk’e yapılan füze saldırısının Kiev rejiminin Nazi yanlısı özünü bir kez daha kanıtladığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna ordusunun dün Donetsk'e Toçka-U balistik füzesiyle düzenlediği ve 20 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Patruşev’e göre, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği olasılığının ortadan kalkması ve tarafsız statüye sahip olmasının sağlanması gerekiyor.
Yetkili, "Rusya, Ukrayna’nın nükleer silaha sahip olmasına göz yumamazdı" ifadelerini kullandı.
Ülkedeki biyo-laboratuvarların faaliyetleri hakkında konuşan Patruşev, "ABD’li uzmanlar, Kiev’e biyolojik silah yapımında yardımcı oluyor" dedi.