https://tr.sputniknews.com/20220315/poklonskaya-bmye-yurtdisindaki-ruslarin-haklarinin-ihlaliyle-ilgili-yazi-gonderdik-1054740414.html

Poklonskaya: BM'ye yurtdışındaki Rusların haklarının ihlaliyle ilgili yazı gönderdik

Poklonskaya: BM'ye yurtdışındaki Rusların haklarının ihlaliyle ilgili yazı gönderdik

Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Poklonskaya, yurtdışındaki Rusların haklarının kitlesel olarak ihlal edilmesi konusunda BM'ye yazı gönderdiklerini söyledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T16:54+0300

2022-03-15T16:54+0300

2022-03-15T16:54+0300

ukrayna krizi

natalya poklonskaya

rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo)

birleşmiş milletler insan hakları konseyi

kırım

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Bankacılık hizmetlerinin sunulmasının reddedilmesi de dahil yurtdışındaki Rusların haklarının kitlesel olarak ihlal edildiğini belirten Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bu konuda yazı gönderdiklerini açıkladı.Yurtdışında Ruslara milliyeti nedeniyle bankacılık hizmetleri sunulmadığını ve banka kartları verilmediğini anlatan Poklonskaya, kurum bünyesinde kurulan danışma hattına 3 binden fazla kişinin başvurduğunu kaydetti.İnsan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yazı gönderdiklerini kaydeden Poklonskaya, mezunların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok geç olmadan bu konularda dava açmaları için Rusya'daki ilgili hukuk üniversitelerinin rektörlerinden talepte bulunduklarını dile getirdi.'Kırım referandumu, kendi kaderini tayin hakkının barışçıl bir şekilde kullanılmasıdır'Diğer yandan Poklonskaya, 16 Mart 2014'te gerçekleştirilen Kırım referandumunu 'vazgeçilmez olan kendi kaderini tayin hakkının barışçıl bir şekilde kullanılması' olarak niteledi.Eski Kırım milletvekili Poklonskaya, "Yarın 16 Mart, Kırım referandumunun yıldönümü. Bu, vazgeçilmez olan kendi kaderini tayin hakkının barışçıl bir şekilde hayata geçirilmesidir. Barışı ve insanların güvenliğini koruyarak yapmayı başardığımız bir şey" ifadelerini kullandı.

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natalya poklonskaya, rusya yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası işbirliği ajansı (rossotrudniçestvo), birleşmiş milletler insan hakları konseyi, kırım