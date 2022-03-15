https://tr.sputniknews.com/20220315/raflarda-olmayan-toz-sekerler-zincir-marketin-deposundan-cikti-1054739176.html
Raflarda olmayan toz şekerler zincir marketin deposundan çıktı
Raflarda olmayan toz şekerler zincir marketin deposundan çıktı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T16:26+0300
2022-03-15T16:26+0300
2022-03-15T16:26+0300
ekonomi
şeker
mersin
operasyon
denetim
zabıta
akdeniz
market
stok
stokçuluk
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Akdeniz Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Kısa süre önce satışa hazır halde stoklanmış binlerce litre yağ ele geçiren ekipler bu defa zincir market BİM'in deposunda 48 ton toz şeker stoğu tespit etti. Tespit tutanakları ekipler tarafından Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.Ekipler konuyla ilgili zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanlarının da bir süredir toz şekerin gelmediğini beyan etmesi üzerin denetime hız kazandırdı.İlçe sınırları içerisinde bulunan zincir market BİM'in ana deposuna Akdeniz Kaymakamlığı İSDEM ekibi ve Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gidildi. Yapılan kontrollerin devamında depo içerisinde istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu.'Denetimlerimiz aralıksız sürecek'Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Her gün düzenli olarak belli sıra ve süre içerisinde zincir marketleri denetliyoruz. Ayın 10'undan itibaren raflarda toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle beraber bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. Kaymakamımız Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda ana depoya denetim yaptık. İçeri girdiğimizde 48 ton 120 kilo toz şekerin depoda olduğunu gördük. Denetimlerimiz özellikle zincir marketler nezdinde olacak ve aralıksız olarak sürecektir. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/stokculuk-ve-fiyatlari-etkileme-suclarinin-cezasi-artiriliyor-1054516571.html
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şeker, mersin, operasyon, denetim, zabıta, akdeniz, market, stok, stokçuluk, ceza
Raflarda olmayan toz şekerler zincir marketin deposundan çıktı
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi. Market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.
Akdeniz Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Kısa süre önce satışa hazır halde stoklanmış binlerce litre yağ ele geçiren ekipler bu defa zincir market BİM'in deposunda 48 ton toz şeker stoğu tespit etti. Tespit tutanakları ekipler tarafından Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
Ekipler konuyla ilgili zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanlarının da bir süredir toz şekerin gelmediğini beyan etmesi üzerin denetime hız kazandırdı.
İlçe sınırları içerisinde bulunan zincir market BİM'in ana deposuna Akdeniz Kaymakamlığı İSDEM ekibi ve Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gidildi.
Yapılan kontrollerin devamında depo içerisinde istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu.
'Denetimlerimiz aralıksız sürecek'
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Her gün düzenli olarak belli sıra ve süre içerisinde zincir marketleri denetliyoruz. Ayın 10'undan itibaren raflarda toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle beraber bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. Kaymakamımız Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda ana depoya denetim yaptık. İçeri girdiğimizde 48 ton 120 kilo toz şekerin depoda olduğunu gördük. Denetimlerimiz özellikle zincir marketler nezdinde olacak ve aralıksız olarak sürecektir. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir" dedi.