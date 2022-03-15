https://tr.sputniknews.com/20220315/rus-disisleri-bm-genel-merkezinin-tasinmasi-fikrini-destekliyoruz-1054709112.html
Rus Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin taşınması fikrini destekliyoruz
Rus Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin taşınması fikrini destekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İlyiçev, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ni New York'tan tarafsız bir ülkeye taşıma fikrini... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:52+0300
2022-03-15T11:52+0300
2022-03-15T11:52+0300
multimedya
karikatür
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new york
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr İlyiçev, Sputnik’e demecinde Rusya’nın BM Genel Merkezini New York'tan tarafsız bir ülkeye taşıma fikrini desteklediğini, fakat şu anda bu adım için örgütün tüm üyelerinin rızasını almanın gerçekçi olmadığını belirtti ve bunun nedenlerinden biri olarak yüksek maliyeti gösterdi.“BM Genel Merkezinin tarafsız bir devlete taşıma fikrine sıcak bakıyoruz. Böyle bir adım, zamanımızın küresel meydan okumalarına toplu cevaplar aramanın karmaşık sürecinden fazladan gerilimin hafifletilmesini mümkün kılacak. Ayrıca, işimiz şu ankinden çok daha az politize olurdu” diyen İlyiçev, bununla birlikte BM ile ABD Hükümeti arasında imzalanan 26 Haziran 1947 tarihli anlaşma gereği BM’nin bulunduğu yerin sadece örgütün kararı ile taşınabileceğine dikkat çekti.Rus diplomat, “(Böyle bir kararın) alınması için BM üye devletlerinin tümünün veya en azından çoğunun rızası gerekiyor, ancak şu anda tamamının seferber olması şu anda gerçekçi değil, özellikle de böyle bir adımın yol açacağı önemli maliyet nedeniyle. Genel Kurul Salonu da dahil olmak üzere Sekreterlik binasının 2014 yılında tamamlanan kapsamlı restorasyonu da bu girişimin lehine değil, zira şu anda bina tüm modern teknik standartları karşılıyor” ifadelerini kullandı.
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Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , birleşmiş milletler (bm), abd, new york, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin taşınması fikrini destekliyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İlyiçev, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ni New York'tan tarafsız bir ülkeye taşıma fikrini desteklediğini, fakat şu anda bu adım için örgütün tüm üyelerinin rızasını almanın gerçekçi olmadığını belirtti ve bunun nedenlerinden biri olarak yüksek maliyeti gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr İlyiçev, Sputnik’e demecinde Rusya’nın BM Genel Merkezini New York'tan tarafsız bir ülkeye taşıma fikrini desteklediğini, fakat şu anda bu adım için örgütün tüm üyelerinin rızasını almanın gerçekçi olmadığını belirtti ve bunun nedenlerinden biri olarak yüksek maliyeti gösterdi.
“BM Genel Merkezinin tarafsız bir devlete taşıma fikrine sıcak bakıyoruz. Böyle bir adım, zamanımızın küresel meydan okumalarına toplu cevaplar aramanın karmaşık sürecinden fazladan gerilimin hafifletilmesini mümkün kılacak. Ayrıca, işimiz şu ankinden çok daha az politize olurdu” diyen İlyiçev, bununla birlikte BM ile ABD Hükümeti arasında imzalanan 26 Haziran 1947 tarihli anlaşma gereği BM’nin bulunduğu yerin sadece örgütün kararı ile taşınabileceğine dikkat çekti.
Rus diplomat, “(Böyle bir kararın) alınması için BM üye devletlerinin tümünün veya en azından çoğunun rızası gerekiyor, ancak şu anda tamamının seferber olması şu anda gerçekçi değil, özellikle de böyle bir adımın yol açacağı önemli maliyet nedeniyle. Genel Kurul Salonu da dahil olmak üzere Sekreterlik binasının 2014 yılında tamamlanan kapsamlı restorasyonu da bu girişimin lehine değil, zira şu anda bina tüm modern teknik standartları karşılıyor” ifadelerini kullandı.