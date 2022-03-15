https://tr.sputniknews.com/20220315/rusya-ordusu-ukrayna-tarafindan-berdyanskta-terk-edilen-gemileri-inceledi-1054738992.html

Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk'ta terk edilen gemileri inceledi

Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk'ta terk edilen gemileri inceledi

Rus askerleri, Ukrayna donanması ve sahil güvenlik güçlerinin Berdyansk limanında terk ettiği gemileri inceledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T16:28+0300

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multimedya

video

ukrayna

berdyansk

savaş gemisi

rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)

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Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri’nden bir asker, “Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gemisi Korets'i inceledik, gemideki çok sayıda hafif silah, mühimmat, patlayıcı madde, işaret mayınlarının yanı sıra ağır makineli tüfek ve mermilerine el konuldu. Bunlar Berdyansk’ın korunmasında uzun yıllar yeterli olurdu” ifadeleri kullanıldı.Asker, Ukrayna ordusunun Rus ordusunun bölgeye ulaşmasından önce gıda ürünlerini, kalem, defter, kişisel eşyalar ve telefonlarını bırakıp gittiğini söyledi.El konulan silahlar, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne devredilecek.Rusya ordusu Berdyansk ve Energodar kentlerinin kontrolünü 28 Şubat’ta almıştı.

ukrayna

berdyansk

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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