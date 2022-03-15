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Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk'ta terk edilen gemileri inceledi
Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk'ta terk edilen gemileri inceledi
Rus askerleri, Ukrayna donanması ve sahil güvenlik güçlerinin Berdyansk limanında terk ettiği gemileri inceledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T16:28+0300
2022-03-15T16:28+0300
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video
ukrayna
berdyansk
savaş gemisi
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
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Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri’nden bir asker, “Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gemisi Korets'i inceledik, gemideki çok sayıda hafif silah, mühimmat, patlayıcı madde, işaret mayınlarının yanı sıra ağır makineli tüfek ve mermilerine el konuldu. Bunlar Berdyansk’ın korunmasında uzun yıllar yeterli olurdu” ifadeleri kullanıldı.Asker, Ukrayna ordusunun Rus ordusunun bölgeye ulaşmasından önce gıda ürünlerini, kalem, defter, kişisel eşyalar ve telefonlarını bırakıp gittiğini söyledi.El konulan silahlar, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne devredilecek.Rusya ordusu Berdyansk ve Energodar kentlerinin kontrolünü 28 Şubat’ta almıştı.
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Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk’ta terk edilen gemileri inceledi
Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk’ta terk edilen gemileri inceledi
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video, ukrayna, berdyansk, savaş gemisi, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , видео

Rusya ordusu, Ukrayna tarafından Berdyansk'ta terk edilen gemileri inceledi

16:28 15.03.2022
© Ruptly
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Rus askerleri, Ukrayna donanması ve sahil güvenlik güçlerinin Berdyansk limanında terk ettiği gemileri inceledi.
Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri’nden bir asker, “Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gemisi Korets'i inceledik, gemideki çok sayıda hafif silah, mühimmat, patlayıcı madde, işaret mayınlarının yanı sıra ağır makineli tüfek ve mermilerine el konuldu. Bunlar Berdyansk’ın korunmasında uzun yıllar yeterli olurdu” ifadeleri kullanıldı.
Asker, Ukrayna ordusunun Rus ordusunun bölgeye ulaşmasından önce gıda ürünlerini, kalem, defter, kişisel eşyalar ve telefonlarını bırakıp gittiğini söyledi.
El konulan silahlar, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne devredilecek.
Rusya ordusu Berdyansk ve Energodar kentlerinin kontrolünü 28 Şubat’ta almıştı.
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