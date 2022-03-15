https://tr.sputniknews.com/20220315/rusya-turkiyeden-uc-firmaya-daha-kuluckalik-yumurta-sevkiyatina-izin-verdi-1054737671.html
Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi
Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi
Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Türkiye’deki üç firmadan daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:43+0300
2022-03-15T15:43+0300
2022-03-15T15:43+0300
ekonomi
rusya
rosselhoznadzor
kuş gribi
kuluçkalık yumurta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054737754_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e144d2848d9420430d90d5ff4f2cf6ad.jpg
Roskomnadzor’un açıklamasında, 14 Mart’tan itibaren, kuş gribinin olmadığı bölgelerdeki üç Türk firmadan daha kuluçkalık yumurta sertifikalarının yenilendiği belirtildi. Rosselhoznadzor daha önce yedi firmadan kuluçkalık yumurta, altı firmadan da bir günlük civciv sevkiyatına izin vermişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054737754_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_560292c32f676d74342979e38d06c4cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rosselhoznadzor, kuş gribi, kuluçkalık yumurta
Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi
Abone ol
Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Türkiye’deki üç firmadan daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi.
Roskomnadzor’un açıklamasında, 14 Mart’tan itibaren, kuş gribinin olmadığı bölgelerdeki üç Türk firmadan daha kuluçkalık yumurta sertifikalarının yenilendiği belirtildi.
Rosselhoznadzor daha önce yedi firmadan kuluçkalık yumurta, altı firmadan da bir günlük civciv sevkiyatına izin vermişti.