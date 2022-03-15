https://tr.sputniknews.com/20220315/rusya-turkiyeden-uc-firmaya-daha-kuluckalik-yumurta-sevkiyatina-izin-verdi-1054737671.html

Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi

Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi

Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Türkiye’deki üç firmadan daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T15:43+0300

2022-03-15T15:43+0300

2022-03-15T15:43+0300

ekonomi

rusya

rosselhoznadzor

kuş gribi

kuluçkalık yumurta

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Roskomnadzor’un açıklamasında, 14 Mart’tan itibaren, kuş gribinin olmadığı bölgelerdeki üç Türk firmadan daha kuluçkalık yumurta sertifikalarının yenilendiği belirtildi. Rosselhoznadzor daha önce yedi firmadan kuluçkalık yumurta, altı firmadan da bir günlük civciv sevkiyatına izin vermişti.

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rusya, rosselhoznadzor, kuş gribi, kuluçkalık yumurta