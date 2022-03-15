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Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi
Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi
Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Türkiye’deki üç firmadan daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:43+0300
2022-03-15T15:43+0300
ekonomi
rusya
rosselhoznadzor
kuş gribi
kuluçkalık yumurta
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Roskomnadzor’un açıklamasında, 14 Mart’tan itibaren, kuş gribinin olmadığı bölgelerdeki üç Türk firmadan daha kuluçkalık yumurta sertifikalarının yenilendiği belirtildi. Rosselhoznadzor daha önce yedi firmadan kuluçkalık yumurta, altı firmadan da bir günlük civciv sevkiyatına izin vermişti.
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rusya, rosselhoznadzor, kuş gribi, kuluçkalık yumurta

Rusya, Türkiye’den üç firmaya daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi

15:43 15.03.2022
© AAKuluçkalık yumurta
Kuluçkalık yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© AA
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Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Türkiye’deki üç firmadan daha kuluçkalık yumurta sevkiyatına izin verdi.
Roskomnadzor’un açıklamasında, 14 Mart’tan itibaren, kuş gribinin olmadığı bölgelerdeki üç Türk firmadan daha kuluçkalık yumurta sertifikalarının yenilendiği belirtildi.
Rosselhoznadzor daha önce yedi firmadan kuluçkalık yumurta, altı firmadan da bir günlük civciv sevkiyatına izin vermişti.
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