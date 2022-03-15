https://tr.sputniknews.com/20220315/selvi-hormonlu-milletvekilligine-son-veriliyor-1054723212.html

Selvi: Hormonlu milletvekilliğine son veriliyor

Selvi: Hormonlu milletvekilliğine son veriliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu seçim kanunu teklifiyle ilgili kaleme aldığı yazısında “Hormonlu... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T07:30+0300

2022-03-15T07:30+0300

2022-03-15T07:32+0300

politika

abdulkadir selvi

seçim

seçim yasası

ak parti

mhp

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“Seçim teklifinde küçük partiler açısından kritik bir düzenleme yer alıyor” diyen Selvi, şunları yazdı:İttifaka giren partiler yüzde kaç oy alırsa alsınlar eğer ittifakın genel oyları yüzde 7’yi geçiyorsa barajı aşmış sayılacaklar. Orada sorun yok. İttifaklara giren partiler açısından bir anlamda seçim barajı sıfırlanmış oluyor. Ama dikkat çekmek istediğim düzenleme o değil. Yukarıda anlatmaya çalıştığım seçim ittifaklarıyla ilgili düzenleme 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. Ama nasıl? İttifaktaki partilerin toplam oyları hem barajın hesaplanmasında hem de milletvekili dağılımında esas alındı. Milletvekili dağılımında hesaplama ittifakın oylarının tamamı üzerinden yapıldı.Bu hesaplama yöntemiyle CHP artı 32 milletvekili, İYİ Parti 6 milletvekili çıkardı, Saadet Partisi Meclis’e 3 milletvekili çıkardı. Bu nasıl oldu? İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oyları da katılınca artık oylar gitti, onun yerine tamamlayıcı oylar geldi. İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oyları de eklenince CHP daha önce milletvekili çıkaramadığı 11 ilde -Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat- milletvekili çıkardı.Örneğin 5 milletvekilinin çıkarıldığı Elazığ’da bir partinin milletvekili çıkarabilmesi için yaklaşık 60 bin oy olması gerekiyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde MHP 47.558 oy almasına rağmen milletvekili çıkaramazken, CHP 37.751 oy almasına rağmen İYİ Parti’nin 26 bin 987 ve SP’nin 6 bin 199 oylarıyla 41 yıl sonra bu ilden milletvekili çıkarabildi.“Hormonlu milletvekilliğine son veriliyor” şeklindeki görüşü savunan Selvi, şu ifadeleri kullandı:Yeni düzenleme partilerin aldıkları oyların üzerinde milletvekili çıkarmalarına son veriliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “İttifaka giren partiler Türkiye geneli barajını ittifakla geçebilecek. Ancak milletvekili çıkarmaları kendi oylarına bağlı olacak. Artık oylardan yararlanamayacak” diye izah etti. Böylece partiler Meclis’te aldıkları oylardan “taşkın” bir şekilde temsil edilemeyecekler.Peki yeni düzenleme nasıl olacak? İttifakın aldığı oyların tamamı, seçim barajının aşılmasında birlikte hesaplanacak. Ancak milletvekili dağılımı, ittifak içindeki partilerin her birinin aldığı oylara göre yapılacak. “Seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içinde yer alan partilerin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır” deniliyor.Bazı parti liderlerinin CHP listelerinden seçime gireceğini öne süren Selvi, şunları iddia etti:Yani Babacan’ın, Davutoğlu’nun ya da Karamollaoğlu’nun partisi seçimlere Millet İttifakı ile girdikleri takdirde, yüzde 7 barajını aşabilecekler. Ama milletvekili hesabı o ilde aldıkları oy sayısına göre yapılacak. Bu durumda milletvekili olmak istedikleri takdirde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun CHP listelerinden seçimlere girmeleri gerekecek.

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abdulkadir selvi, seçim, seçim yasası, ak parti, mhp